CBŚP w międzynarodowej debacie o produkcji narkotyków – polskie doświadczenia w centrum uwagi Data publikacji 17.04.2026 Powrót Drukuj W Brazylii miało miejsce międzynarodowe spotkanie platformy EMPACT Narkotyki Syntetyczne/NPS o charakterze ekspercko-strategicznym, poświęcone problematyce produkcji narkotyków oraz nowym metodom działania zorganizowanych grup przestępczych, zorganizowane w ramach projektu „Crystal Palace” realizowanego przez Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy z Policją Krajową Niderlandów oraz Włoską Centralną Dyrekcją Antynarkotykową. Polskiej delegacji przewodniczył Komendant CBŚP nadinsp. Cezary Luba.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organów ścigania, administracji celnej oraz instytucji międzynarodowych z Europy i Ameryki Łacińskiej. Organizacyjnie przedsięwzięcie zostało wsparte przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), Federalną Policję Brazylii oraz brazylijską służbę celną, natomiast wkład merytoryczny zapewniła Agencja Unii Europejskiej ds. Narkotyków (EUDA).

Polskę reprezentowali nadinspektor Cezary Luba – Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, podinspektor Michał Aleksandrowicz – Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP i jednocześnie przewodniczący platformy EMPACT Narkotyki Syntetyczne/NPS, a także ekspert tego wydziału.

W trakcie spotkania swoje doświadczenia oraz aktualną ocenę zagrożeń przedstawili eksperci z Belgii, Boliwii, Kolumbii, Ekwadoru, Niemiec, Meksyku, Niderlandów, Peru, Polski, Portugalii, Hiszpanii oraz Zjednoczonego Królestwa. Szeroka reprezentacja państw pozwoliła na kompleksowe spojrzenie na zjawisko produkcji narkotyków – zarówno z perspektywy krajów źródłowych, tranzytowych, jak i docelowych rynków dystrybucji.

Rozmowy koncentrowały się wokół zagadnień związanych z nielegalną produkcją kokainy, metamfetaminy oraz innych narkotyków syntetycznych, w tym fentanylu oraz syntetycznych katynonów. Spotkanie stanowiło również doskonałą okazję do kontynuowania już prowadzonej współpracy pomiędzy uczestnikami, a także jej dalszej intensyfikacji w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się zagrożenia.

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnego podejścia do przeciwdziałania coraz bardziej zaawansowanym metodom produkcji i ukrywania narkotyków, w szczególności z wykorzystaniem procesów chemicznych umożliwiających maskowanie substancji w legalnych łańcuchach dostaw. W tym kontekście omówiono również wyzwania związane z identyfikacją nowych trendów oraz adaptacją organów ścigania do dynamicznie zmieniającego się środowiska przestępczego.

Istotnym elementem spotkania była prezentacja studiów przypadków oraz dobrych praktyk operacyjnych, obejmujących m.in. wykrywanie nielegalnych laboratoriów, analizę śladów chemicznych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie identyfikacji i neutralizacji zagrożeń. Uczestnicy podkreślali znaczenie ścisłej współpracy międzynarodowej oraz wymiany informacji jako kluczowego elementu skutecznej walki z przestępczością narkotykową.

Wnioski ze spotkania wskazują na rosnącą skalę wykorzystania zaawansowanych metod chemicznych przez zorganizowane grupy przestępcze oraz konieczność dalszego wzmacniania współpracy pomiędzy państwami, instytucjami oraz wyspecjalizowanymi jednostkami odpowiedzialnymi za zwalczanie tego rodzaju przestępczości. Podkreślono również znaczenie działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji eksperckich oraz budowanie sieci współpracy pomiędzy praktykami z różnych regionów świata.

Udział Centralnego Biura Śledczego Policji w organizacji spotkania stanowi element szerszych działań realizowanych w ramach platformy EMPACT Narkotyki Syntetyczne/NPS, ukierunkowanych na wzmacnianie zdolności państw członkowskich oraz partnerów międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania produkcji i dystrybucji narkotyków syntetycznych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Projekt „Crystal Palace”, realizowany pod przewodnictwem Centralnego Biura Śledczego Policji, stanowi jedno z kluczowych narzędzi wzmacniania działań platformy EMPACT Narkotyki Syntetyczne/NPS. Inicjatywa ukierunkowana jest na rozwój współpracy międzynarodowej, podnoszenie kompetencji służb oraz wymianę wiedzy w zakresie przeciwdziałania produkcji i dystrybucji narkotyków syntetycznych oraz nowych substancji psychoaktywnych. W ramach projektu realizowane są m.in. działania szkoleniowe, spotkania eksperckie oraz inicjatywy wspierające operacyjną współpracę państw członkowskich Unii Europejskiej oraz partnerów zewnętrznych. Przedsięwzięcie wpisuje się w strategiczne cele Unii Europejskiej w zakresie zwalczania najpoważniejszych form przestępczości zorganizowanej, w szczególności w obszarze narkotyków syntetycznych i ich (pre-)prekursorów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej (ISF) na lata 2021–2027.

Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.