Rekordowe środki do walki z narkotykami syntetycznymi – podpisano umowę na projekt „Oblivion" Data publikacji 22.04.2026 W siedzibie Komendy Głównej Policji podpisano umowę na realizację jednego z najważniejszych projektów operacyjnych UE w obszarze narkotyków syntetycznych. Polska po raz kolejny obejmuje wiodącą rolę w ramach platformy EMPACT Narkotyki Syntetyczne/NPS. Dokument podpisali nadinsp. Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji, Mariusz Kasprzyk Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz nadinsp. Cezary Luba Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.

Uroczystość podpisania umowy na realizację projektu „OBLIVION” – kompleksowego przedsięwzięcia wspierającego działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Dokument podpisali: nadinsp. Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji, Mariusz Kasprzyk Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz nadinsp. Cezary Luba Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, które jest beneficjentem projektu. W wydarzeniu uczestniczył również Przewodniczący platformy EMPACT Narkotyki Syntetyczne/NPS, podinsp. Michał Aleksandrowicz, odpowiedzialny za koordynację działań operacyjnych na poziomie europejskim oraz Magdalena Świderska Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Policji wraz z Zastępcą Dyrektora Małgorzatą Kubicką.

Projekt OBLIVION realizowany będzie w latach 2026–2027 i stanowi bezpośrednie wsparcie dla Operacyjnego Planu Działań EMPACT w obszarze Narkotyków Syntetycznych oraz Nowych Substancji Psychoaktywnych. Jego celem jest wzmocnienie zdolności organów ścigania państw członkowskich w zakresie identyfikacji, rozbijania i neutralizowania zorganizowanych grup przestępczych działających na rynku narkotyków syntetycznych. Budżet projektu wynosi ponad 9,7 mln złotych - jest to najwyższe dotychczas wsparcie finansowe uzyskane w ramach platformy EMPACT Narkotyki Syntetyczne/NPS, co potwierdza rosnące znaczenie tego obszaru w polityce bezpieczeństwa UE oraz wiodącą rolę Polski w jego realizacji.

Przedsięwzięcie zakłada m.in. intensyfikację działań operacyjnych, rozwój wspólnych śledztw, wzmocnienie kontroli prekursorów, rozwój zdolności analitycznych laboratoriów oraz pogłębienie współpracy z państwami trzecimi. Szczególny nacisk położony zostanie również na zwalczanie finansowych aspektów przestępczości narkotykowej oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, w tym działań w cyberprzestrzeni. Podpisanie umowy stanowi istotny krok w kierunku dalszej profesjonalizacji i integracji europejskich działań przeciwko jednemu z najbardziej dynamicznych i niebezpiecznych rynków przestępczych.

Projekt „OBLIVION” – „Kompleksowe wsparcie dla priorytetu EMPACT dotyczącego narkotyków syntetycznych poprzez realizację Operacyjnego Planu Działań na lata 2026–2027” – realizowany jest w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF). Jego głównym celem jest zapewnienie operacyjnego i finansowego wsparcia dla działań EMPACT w obszarze narkotyków syntetycznych i NPS, w tym rozwój wspólnych operacji, wzmocnienie wymiany informacji oraz podnoszenie kompetencji służb. Projekt obejmuje działania koncentrujące się m.in. na budowie obrazu wywiadowczego, działaniach operacyjnych, zwalczaniu finansów przestępczych, rozwoju kompetencji oraz współpracy międzynarodowej. Realizacja działań przyczyni się do trwałego wzmocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz ograniczenia dostępności narkotyków syntetycznych na rynku europejskim.

Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.