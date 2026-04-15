Wyrok wobec liderów krakowskiego gangu pseudokibiców Data publikacji 15.04.2026 Powrót Drukuj Po wieloletnim śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji zapadł wyrok wobec dwóch liderów zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców. Sąd uznał oskarżonych za winnych większości zarzucanych im czynów, obejmujących szeroki katalog przestępstw, w tym działalność narkotykową na skalę międzynarodową.

W dniu 13 kwietnia 2026 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie Pawła M. ps. „Misiek” oraz Grzegorza Z. ps. „Zielak”. Oskarżeni zostali uznani za winnych kierowania w latach 2006–2018 zorganizowaną grupą przestępczą, której działalność obejmowała m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, porządkowi publicznemu, mieniu, wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu, w tym na szkodę jednego z krakowskich klubów sportowych.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie było prowadzone przez Prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami CBŚP. Akt oskarżenia, obejmujący łącznie 188 czynów, został skierowany do sądu w listopadzie 2020 roku.

Z ustaleń śledczych wynika, że kierowana przez oskarżonych grupa działała głównie na terenie Krakowa, jednak jej aktywność obejmowała również inne regiony Polski oraz liczne państwa europejskie, w tym Holandię, Czechy, Włochy, Francję i Szwecję.

Członkowie grupy dopuszczali się licznych przestępstw, w tym brutalnych pobić z użyciem niebezpiecznych narzędzi, a także przestępstw narkotykowych na dużą skalę. Według ustaleń śledztwa działalność ta obejmowała obrót znacznymi ilościami narkotyków takimi jak marihuana, amfetamina czy kokaina.

Sąd uznał oskarżonych również za winnych współfinansowania oraz kierowania międzynarodowym przemytem narkotyków w latach 2008–2012, a także udziału w licznych aktach przemocy i przestępstwach o charakterze gospodarczym.

Dodatkowo Paweł M. został uznany za winnego udziału w rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi, do którego doszło w maju 2017 roku, a także w dwóch pobiciach na terenie Bytomia i Katowic w latach 2016–2017.

Sąd wymierzył Pawłowi M. karę 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę, przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary. Grzegorz Z. został skazany na 9 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny.

Wobec obu skazanych orzeczono również przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa w wysokości po 10 milionów złotych.

Wyrok w sprawie nie jest prawomocny.

Filmy i zdjęcia: archiwum CBŚP