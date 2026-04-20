Uderzenie CBŚP w nielegalny rynek leków – zatrzymano 6 osób Data publikacji 20.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP, działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej, zlikwidowali nielegalne zaplecze produkcyjne oraz magazynowe i zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych i niebezpiecznych suplementów diety.

https://youtu.be/tuQXObYXqLE?si=TJzAaMtmt_GadT2a

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, prowadzący śledztwo pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, ujawnili i rozbili działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją oraz dystrybucją nielegalnych produktów farmaceutycznych.

Pod koniec marca, na polecenie prokuratora, przeprowadzono skoordynowaną akcję w Zielonej Górze. W działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz eksperci z Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).

W wyniku realizacji zlikwidowano miejsce produkcji i magazynowania znacznych ilości nielegalnych środków, a także zatrzymano sześć osób, w tym osobę podejrzaną o kierowanie grupą.

Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder mógł trwać od 2022 roku. Grupa zajmowała się wytwarzaniem i sprzedażą produktów zawierających m.in. substancje anaboliczne, hormony peptydowe, czynniki wzrostu, modulatory metabolizmu oraz stymulanty. Były to środki zakazane w sporcie, niedopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze lub stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Dystrybucja odbywała się za pośrednictwem specjalnie przygotowanej strony internetowej, a zamówienia realizowano poprzez firmy kurierskie oraz automaty paczkowe. W strukturze grupy obowiązywał wyraźny podział ról — od kierowania i zarządzania procederem, przez produkcję i konfekcjonowanie, po obsługę sprzedaży internetowej i wysyłkę towaru.

Podczas działań zabezpieczono również kilkanaście telefonów komórkowych, laptopy oraz inne nośniki danych, które zostaną poddane szczegółowej analizie.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym kierowania nią, sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, nielegalnego obrotu produktami leczniczymi, wytwarzania i dystrybucji sfałszowanych leków oraz wprowadzania do obrotu szkodliwej żywności.

Decyzją sądu wobec trzech podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli mienie o łącznej wartości przekraczającej 1,2 mln złotych, w tym w jednym z miejsc objętych realizacją ujawniono pół miliona złotych w gotówce.

Zażywanie produktów leczniczych i suplementów niewiadomego pochodzenia może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w tym uszkodzeń narządów wewnętrznych, zaburzeń hormonalnych, reakcji toksycznych, a nawet bezpośredniego zagrożenia życia. Substancje te często zawierają niekontrolowane dawki składników aktywnych lub zanieczyszczenia chemiczne.