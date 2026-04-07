Ponad 33 kilogramy narkotyków zabezpieczone. Trzy osoby zatrzymane po działaniach CBŚP i chojnickich kryminalnych Data publikacji 07.04.2026 Powrót Drukuj Ponad 33 kilogramy środków odurzających i substancji psychotropowych o czarnorynkowej wartości blisko 2 mln zł nie trafi do obrotu. To efekt skoordynowanych działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz policjantów Wydziału Kryminalnego KPP w Chojnicach. W sprawie zatrzymano trzy osoby i zabezpieczono gotówkę w wysokości blisko 30 tys. zł.

Działania były wynikiem wielotygodniowej, intensywnej pracy operacyjnej prowadzonej przez funkcjonariuszy CBŚP we współpracy z policjantami z Chojnic. Mundurowi konsekwentnie monitorowali środowisko osób podejrzewanych o związek z przestępczością narkotykową, co pozwoliło na wytypowanie kluczowych uczestników procederu.

W minionym tygodniu przeprowadzono realizację sprawy. W jej trakcie zatrzymano 37-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania pojazdu, którym się poruszał, oraz użytkowanego przez niego boksu magazynowego funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 30 kilogramów marihuany.

Niezwłocznie podjęte dalsze czynności operacyjne doprowadziły do ustalenia kolejnych osób powiązanych z przestępczym procederem. W jednym z mieszkań na terenie miasta zatrzymano 29-letniego mężczyznę oraz 25-letnią kobietę. W trakcie przeszukania zajmowanych przez nich pomieszczeń policjanci ujawnili ponad 3 kilogramy amfetaminy. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono również gotówkę w kwocie blisko 30 tysięcy złotych.

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 33 kilogramy narkotyków, których czarnorynkowa wartość szacowana jest na blisko 2 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Chojnicach, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw narkotykowych. Sąd, wobec dwóch osób zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Skuteczne wyeliminowanie z rynku tak znacznej ilości nielegalnych substancji było możliwe dzięki determinacji oraz ścisłej współpracy funkcjonariuszy obu jednostek. Podjęte działania pozwoliły zapobiec wprowadzeniu do obrotu dziesiątek tysięcy porcji handlowych narkotyków.

Film: CBŚP/ KPP Chojnice Fot: KPP Chojnice