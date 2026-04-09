CBŚP i SG zlikwidowały laboratorium narkotyków w woj. śląskim Data publikacji 09.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP i SG zlikwidowali w województwie śląskim nielegalne laboratorium narkotyków syntetycznych. Podczas realizacji zatrzymano na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, a także zabezpieczono ponad 44 kilogramy gotowego narkotyku Alfa-PVP o czarnorynkowej wartości szacowanej na 3,5 mln zł oraz tysiące litrów substancji wykorzystywanych do jego produkcji.

W minionym tygodniu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej weszli na teren dawnej stadniny koni w powiecie będzińskim, gdzie według ustaleń służb miało funkcjonować nielegalne laboratorium. W pomieszczeniach gospodarczych zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 40 i 53 lat, którzy byli w trakcie wytwarzania narkotyków.

Na miejscu mundurowi ujawnili i zabezpieczyli ponad 44 kilogramy Alfa-PVP, a także tysiące litrów różnego rodzaju substancji stanowiących półprodukty i prekursory niezbędne do produkcji tego środka odurzającego.

Alfa-PVP to silnie uzależniająca substancja psychoaktywna z grupy syntetycznych katynonów, potocznie określana jako „narkotyk zombie”. Jej zażywanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Narkotyk ten może powodować skrajne pobudzenie, agresję, zaburzenia psychiczne, w tym stany paranoidalne i halucynacje, a także prowadzić do niewydolności układu krążenia i zgonu. Długotrwałe używanie Alfa-PVP skutkuje silnym uzależnieniem oraz trwałymi zmianami w funkcjonowaniu układu nerwowego.

Zatrzymanych doprowadzono do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie. Prokurator przedstawił im zarzuty posiadania oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podczas sprawdzeń w policyjnych systemach okazało się również, że 53-latek był poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwo.

Funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej prowadzą obecnie dalsze czynności, które mają ustalić źródło pochodzenia zabezpieczonych prekursorów oraz docelowy kierunek dystrybucji wytworzonych narkotyków.