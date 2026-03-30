CBŚP zatrzymało 11 osób w sprawie narkotykowej Data publikacji 30.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Centralne Biuro Śledcze Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Suwałkach prowadzi intensywne działania wymierzone w działalność narkotykowej zorganizowanej grupy przestępczej. Śledztwo dotyczy grupy działającej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, której członkowie zajmowali się obrotem oraz dystrybucją środków odurzających.

W drugiej połowie marca br. funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano 11 osób w wieku od 24 do 50 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że osoby te były zaangażowane we wprowadzanie do obrotu narkotyków, głównie na terenie Ełku, Orzysza, Giżycka oraz Mikołajek.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także posiadania i wprowadzania do obrotu środków odurzających.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec 7 podejrzanych, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków w ramach zorganizowanej grupy przestępczej grozi kara do 18 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.