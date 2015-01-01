Nielegalna broń i znaczne ilości narkotyków zabezpieczone przez CBŚP w Krakowie Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji ujawnili w jednym z mieszkań na terenie Krakowa nielegalną broń palną oraz znaczne ilości środków odurzających. W sprawie zatrzymano 39-letniego mężczyznę, wobec którego sąd zastosował tymczasowy areszt.

W ostatnim czasie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji uzyskali informacje wskazujące, że w jednym z mieszkań na terenie Krakowa mogą znajdować się nielegalnie posiadane broń i amunicja.

W wyniku przeprowadzonych czynności policjanci przeszukali wytypowany lokal. Na miejscu ujawnili karabin automatyczny AK-47 kal. 7,62 mm, pistolet Glock 19 wraz z magazynkiem oraz 14 sztuk amunicji.

Z ustaleń śledczych wynika, że zabezpieczony karabin automatyczny został skradziony w 2025 roku na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Podczas przeszukania funkcjonariusze ujawnili również znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym blisko 3 kilogramy marihuany, ponad 1900 tabletek MDMA, a także mniejsze ilości mefedronu, kokainy, amfetaminy oraz haszyszu.

W związku ze sprawą zatrzymano 39-letniego Grzegorza K. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące m.in. posiadania oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji.

Decyzją sądu wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.