Międzynarodowe uderzenie w przestępczość narkotykową Data publikacji 25.03.2026 Powrót Drukuj Skuteczna współpraca funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z partnerami z Hiszpanii i Szwecji doprowadziła do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem znacznych ilości narkotyków na terenie Unii Europejskiej. W wyniku skoordynowanych działań zabezpieczono ponad 3 tony kokainy oraz zatrzymano kilkanaście osób.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą intensywne działania wymierzone w zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się wewnątrzwspólnotowym przemytem znacznych ilości kokainy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa miała charakter międzynarodowy i działała na terenie wielu krajów Unii Europejskiej. W jej skład wchodzili m.in. obywatele Polski oraz osoby przebywające w Hiszpanii – pochodzenia hiszpańskiego, kolumbijskiego, holenderskiego, a także obywatele Szwecji.

W toku śledztwa nawiązano ścisłą współpracę z zagranicznymi służbami, w tym ze szwedzką Służbą Celną oraz Policją hiszpańską. Regularna wymiana informacji operacyjnych umożliwiła szczegółowe rozpoznanie struktury grupy oraz sposobu jej działania.

Kluczowym elementem sprawy było ustalenie przez funkcjonariuszy CBŚP lokalizacji magazynu firmy spedycyjnej na terenie Hiszpanii. Obiekt ten był wykorzystywany do przechowywania kokainy oraz przygotowywania jej do dalszego transportu drogowego do innych państw UE.

Na podstawie przekazanych przez stronę polską informacji, szwedzka Służba Celna przeprowadziła kontrolę drogową w Malmö. Zatrzymano polski zestaw ciężarowy obsługiwany przez dwóch obywateli Polski. W specjalnie przygotowanym schowku konstrukcyjnym naczepy ujawniono 32 paczki zawierające ponad 40 kg kokainy.

Równolegle działania realizowane były na terenie Hiszpanii. Funkcjonariusze tamtejszej Policji, działając w oparciu o ustalenia przekazane przez CBŚP, przeprowadzili operację w rejonie Madrytu. W drugiej połowie lutego zatrzymano łącznie 12 osób podejrzewanych o udział w działalności przestępczej oraz zlikwidowano wskazany magazyn.

Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 3 250 kg kokainy, gotówkę w kwocie 1 miliona euro, sześć jednostek broni palnej (w tym cztery długie i dwie krótkie) wraz z amunicją. Zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani do dyspozycji hiszpańskiej prokuratury, a zabezpieczone mienie stanowi materiał dowodowy w sprawie.

Zgromadzony materiał jednoznacznie wskazuje na powiązania zatrzymanych osób oraz zabezpieczonych środków z ustalonym przez CBŚP magazynem na terenie Hiszpanii.

Dzięki skoordynowanej współpracy międzynarodowej oraz skutecznej wymianie informacji operacyjnych, z rynku europejskiego wyeliminowano ogromne ilości narkotyków, których czarnorynkowa wartość przekracza 160 milionów euro.

Film https://youtu.be/QviIgCY-WWE?si=Z5pdxiWozoeHr14u

Film i zdjęcia: hiszpańskie i szwedzkie służby