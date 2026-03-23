CBŚP i SG uderzają w międzynarodową grupę narkotykową. Zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających i broń Data publikacji 23.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP i SG zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków na dużą skalę. W trakcie działań zabezpieczono m.in. ponad 60 kilogramów substancji odurzających, broń palną oraz mienie o znacznej wartości.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, od kilku lat prowadzą intensywne działania operacyjne i procesowe wymierzone w międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami na szeroką skalę. Śledztwo nadzorowane jest przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

W ostatnich dniach funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej, przeprowadzili skoordynowaną akcję na terenie województwa małopolskiego. W jej wyniku zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 32 do 43 lat, podejrzewanych o przynależność do rozpracowywanej grupy. Z ustaleń śledczych wynika, że dodatkowo mężczyźni są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych.

Podczas przeszukań zajmowanych przez podejrzanych pomieszczeń funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli znaczne ilości środków odurzających, w tym 27 kg kokainy, 27 kg marihuany, 12 kg mefedronu oraz 666 tabletek ecstasy. Ponadto zabezpieczono broń palną, magazynki i amunicję, a także telefony komórkowe i nośniki danych. Wśród zajętego mienia znalazły się również środki finansowe w kwocie przekraczającej 27 tysięcy złotych, markowe zegarki oraz złota biżuteria.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zatrzymani odpowiadali za organizację przemytu narkotyków z krajów Europy Zachodniej, w tym Holandii, Belgii i Hiszpanii, do Polski. Szacuje się, że w ramach działalności grupy do kraju mogło trafić około 1,5 tony nielegalnych substancji, które następnie były wprowadzane do obrotu na terenie Polski.

Na wniosek prokuratora z Wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie sąd zastosował wobec jednego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałej dwójki prokurator zastosował poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.