Służby zlikwidowały nielegalną krajalnię tytoniu

Data publikacji 18.05.2026
Przejęcie 2,7 tony nielegalnego tytoniu oraz maszyny do cięcia suszu tytoniowego to efekt ostatnich działań CBŚP, SG i KAS. Szacunkowa wartość zatrzymanej kontrabandy to pół mln zł, a gdyby ten wyrób akcyzowy trafił na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 3 mln zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej, w ostatnim czasie na terenie gospodarstwa rolnego w powiecie świebodzińskim odkryli krajalnię tytoniu. Mundurowi przejęli 2,7 tony nielegalnego tytoniu, o szacunkowej wartości pół miliona złotych. W trakcie działań zabezpieczono także maszynę wykorzystywaną do cięcia suszu tytoniowego oraz inny sprzęt wykorzystywany w procesie produkcyjnym.

Na miejscu zatrzymano dwóch Polaków w wieku 22 i 28 lat. Mężczyźni usłyszeli zarzuty świadomego uchylania się od opodatkowania, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości oraz prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie.

Gdyby nielegalny wyrób akcyzowy trafił na rynek, to straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 3 mln zł.

Przejęty towar został zabezpieczony przez funkcjonariuszy KAS, którzy prowadzą dalsze postępowanie w sprawie. 

Zatrzymanym grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Film https://youtu.be/j_8pwuq4T1Y?si=HdTeMmWCJu7uD3EX

