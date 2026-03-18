Akcja CBŚP i KAS - likwidacja nielegalnej wytwórni papierosów Data publikacji 18.03.2026 Powrót Drukuj CBŚP i KAS wykryły nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli papierosy oraz tytoń, których wartość rynkowa to blisko 700 tys. zł. Zatrzymano jedną osobę, obywatela Polski.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie skontrolowali posesję w powiecie nowodworskim. Jak się okazało na jej terenie produkowano oraz przechowywano wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy.

Mundurowi przeszukali budynek mieszkalny oraz dwa pomieszczenia gospodarcze znajdujące się na terenie posesji. W pierwszym z nich funkcjonariusze wykryli dwie maszyny do produkcji papierosów oraz gilzy papierosowe, tytoń, a także papierosy bez polskich znaków akcyzy. W drugim pomieszczeniu znajdowały się kartony z tytoniem do palenia i gilzami papierosowymi. W budynku mieszkalnym natomiast funkcjonariusze znaleźli papierosy różnych marek bez polskich znaków akcyzy.

Łącznie zabezpieczono kilkadziesiąt tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, kilkaset kg tytoniu do palenia, a także dużą ilość półproduktów służących do wytwarzania papierosów. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to niemal 700 tys. zł.

Zatrzymano jedną osobę, obywatela Polski. Za produkowanie i magazynowanie wyrobów tytoniowych bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Postępowanie w sprawie prowadzi Mazowiecki UCS w Warszawie.

Zdjęcia: KAS