CBŚP rozbija międzynarodową siatkę narkotykową. Zatrzymany obywatel Słowacji odpowie przed polskim sądem Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Katowicach, rozbili kolejne ogniwo międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem znacznych ilości narkotyków oraz praniem pieniędzy. W Szwajcarii zatrzymano i przekazano do Polski poszukiwanego obywatela Słowacji, któremu grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Centralne Biuro Śledcze Policji prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące działalności międzynarodowej grupy przestępczej odpowiedzialnej za przemyt hurtowych ilości narkotyków na teren Polski oraz legalizację środków finansowych pochodzących z tego procederu. Sprawa realizowana jest pod nadzorem Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie zarzutów obywatelowi Słowacji, Michalowi D. W toku postępowania ustalono, że poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości mężczyzna przebywał na terenie Szwajcarii, gdzie został zatrzymany, a następnie przekazany polskim organom ścigania.

W listopadzie 2025 roku podejrzany został doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokurator nadzorujący śledztwo przedstawił mu zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami narkotyków. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach zastosował wobec Michala D. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Zarzuty związane z obrotem narkotykami obejmują przemyt łącznie 115 kilogramów ketaminy. Ustalono, że podejrzany został wspólnikiem i jedynym członkiem zarządu jednej z polskich spółek, a następnie otworzył rachunek bankowy w polskim banku, którym samodzielnie dysponował. We wrześniu 2023 roku wpłacił na ten rachunek 25 tysięcy euro. Jeszcze tego samego dnia niemal cała kwota została przelana na rzecz węgierskiej spółki jako zapłata za zakup kosmetyków, w których opakowaniach ukryta była przemycona ketamina.

Po kilku tygodniach dokonano kolejnego przelewu – ponad 2 tysiące euro – tytułem wynajmu magazynu, w którym przechowywano nielegalną substancję. W październiku 2023 roku funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie tego obiektu, zabezpieczając znaczne ilości ketaminy.

Zatrzymanemu grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Działania te po raz kolejny pokazują, jak istotna we współczesnej walce z przestępczością zorganizowaną jest ścisła współpraca międzynarodowa. Skuteczna wymiana informacji i wspólne operacje służb różnych państw stanowią dziś kluczowy element w zwalczaniu transgranicznych struktur przestępczych.