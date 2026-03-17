Ponad 42 kilogramy kokainy ukryte w betonowych donicach – wspólna akcja CBŚP i dolnośląskiej Policji Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zabezpieczyli ponad 42 kilogramy kokainy ukrytej w specjalnie przygotowanych skrytkach w betonowych donicach. W sprawie zatrzymano 42-letniego mężczyznę, który decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

11 marca 2026 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie z policjantami Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, przeprowadzili realizację na terenie jednej z posesji w powiecie wrocławskim.

Podczas przeszukania pomieszczeń magazynowych policjanci ujawnili trzy betonowe donice. W ich ściankach znajdowały się specjalnie przygotowane skrytki, w których ukryto łącznie 33 pakunki z białym proszkiem. Każdy z nich ważył ponad kilogram.

Wstępne badania potwierdziły, że zabezpieczona substancja to kokaina. Łączna waga ujawnionych narkotyków przekracza 42 kilogramy. Policjanci zabezpieczyli również substancje chemiczne stanowiące prekursory, które mogły być wykorzystywane do wytwarzania lub przetwarzania narkotyków.

W toku działań funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego Łukasza W. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie przedstawiono mu zarzuty dotyczące uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledczy prowadzą dalsze czynności zmierzające do ustalenia źródła pochodzenia zabezpieczonych narkotyków oraz identyfikacji innych osób mogących mieć związek z ich obrotem.