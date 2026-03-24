Rozbita grupa przestępcza handlująca nielegalnymi e-papierosami Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z KMP Katowice rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym wprowadzaniem do obrotu urządzeń do waporyzacji i płynów do e-papierosów. Z ustaleń śledczych wynika, że w ciągu kilkunastu miesięcy na rynek mogło trafić nawet milion sztuk nielegalnych produktów. W sprawie zatrzymano 10 osób, zabezpieczono dziesiątki tysięcy e-papierosów oraz mienie o znacznej wartości.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Pseudokibiców i do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem urządzeniami do waporyzacji oraz płynami do papierosów elektronicznych.

Na początku marca br. na terenie Katowic i Mysłowic przeprowadzono skoordynowaną akcję, w wyniku której zatrzymano członków tej grupy. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani uczestniczyli w zorganizowanej strukturze przestępczej zajmującej się sprzedażą e-papierosów i płynów do nich bez wymaganych znaków akcyzy. Jednocześnie mieli uchylać się od obowiązku podatkowego poprzez nieujawnianie podstawy opodatkowania przy nabyciu wyrobów akcyzowych, czym narazili Skarb Państwa na straty w wysokości blisko 3 mln PLN.

Według ustaleń śledczych grupa działała od stycznia 2024 roku. W tym czasie mogła wprowadzić do obrotu nawet milion sztuk e-papierosów. Towar sprowadzano z Chin, deklarując go w dokumentacji jako zabawki lub kosmetyki, co miało utrudnić wykrycie procederu. Klientów pozyskiwano głównie za pośrednictwem portali społecznościowych.

Podczas realizacji zatrzymano łącznie 10 osób, w tym cztery osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z klubów sportowych z Górnego Śląska. Prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych.

W trakcie przeszukań mieszkań oraz wytypowanych magazynów funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli ponad 36 tys. sztuk e-papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono także gotówkę w kwocie ponad 245 tys. zł oraz ruchomości o wartości blisko 300 tys. zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Przestępczość związana z nielegalnym obrotem wyrobami akcyzowymi niesie poważne konsekwencje zarówno dla obywateli, jak i dla państwa. Produkty pochodzące z nielegalnego źródła często nie przechodzą żadnych badań ani kontroli jakości, co oznacza, że użytkownicy nie mają pewności co do ich składu i bezpieczeństwa. W przypadku e-papierosów może to prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z obecności nieznanych lub niebezpiecznych substancji chemicznych. Uszczuplone wpływy podatkowe ograniczają środki przeznaczane m.in. na ochronę zdrowia, bezpieczeństwo publiczne czy inwestycje. Jednocześnie zyski z tego typu działalności często trafiają do zorganizowanych grup przestępczych i mogą finansować inne formy przestępczości.