CBŚP i KAS zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów Data publikacji 16.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP oraz KAS przeprowadzili skuteczną akcję, w wyniku której zlikwidowano kompletną linię produkcyjną do nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych. Podczas działań prowadzonych na terenie powiatu bocheńskiego zabezpieczono około 380 kilogramów tytoniu oraz znaczną ilość gotówki, udaremniając wprowadzenie do obrotu towaru, który naraziłby Skarb Państwa na straty przekraczające pół miliona złotych.

Wspólne działania funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz mundurowych z Małopolskiego i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego doprowadziły do ujawnienia przestępczego procederu w jednej z miejscowości powiatu bocheńskiego.

Na miejscu funkcjonariusze odkryli w pełni wyposażoną halę produkcyjną, w której znajdowała się profesjonalna linia technologiczna do produkcji wyrobów tytoniowych. W toku przeszukania posesji zabezpieczono nie tylko maszyny i komponenty służące do produkcji papierosów, ale również około 380 kilogramów tytoniu bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Dodatkowo śledczy przejęli gotówkę w różnych walutach, której łączna wartość po przeliczeniu na złotówki przekroczyła kwotę 300 tysięcy złotych.

W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn, obywateli Polski, którzy zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych.

Z szacunków śledczych wynika, że gdyby zabezpieczone wyroby trafiły do nielegalnej sprzedaży, Skarb Państwa straciłby z tytułu niezapłaconych podatków oraz należności akcyzowych ponad pół miliona złotych.