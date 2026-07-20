CBŚP rozbiło grupę zajmującą się brutalną, bezprawną windykacją długów Data publikacji 20.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się bezprawnym wymuszaniem spłaty wierzytelności. Podejrzani mieli stosować groźby, zastraszanie, przemoc oraz niszczenie mienia. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Częstochowie prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli zajmować się bezprawną windykacją długów.

Z ustaleń śledczych wynika, że proceder był prowadzony pod pozorem legalnej działalności gospodarczej. Podejrzani nabywali zadłużenia lub prawa do ich windykacji, pobierając prowizję wynoszącą od 30 do 40 proc. Chodziło często o wierzytelności trudne lub niemożliwe do odzyskania w drodze standardowego postępowania komorniczego, m.in. z uwagi na ukrywanie majątku przez dłużników, przewlekłość postępowań albo brak prawomocnych nakazów zapłaty.

Członkowie grupy mieli działać według ustalonego podziału ról. Przed rozpoczęciem „windykacji” prowadzili szczegółowe rozpoznanie dłużnika. Ustalali jego miejsce zamieszkania i pracy, numery telefonów, dane osób najbliższych, a także sprawdzali, czy wytypowane miejsca są objęte monitoringiem.

Sposób działania każdorazowo dostosowywano do profilu dłużnika. Początkowo podejmowano kontakt telefoniczny, informując o zadłużeniu i proponując spotkanie, zawarcie ugody oraz spłatę należności zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku braku oczekiwanej reakcji rozmowy miały przeradzać się w uporczywe nękanie, liczne wiadomości oraz groźby pobicia lub zniszczenia mienia.

Jeżeli dłużnik nadal odmawiał zapłaty lub spotkania, członkowie grupy przechodzili do tzw. windykacji terenowej. Odwiedzali pokrzywdzonych w miejscu zamieszkania lub pracy, a także kontaktowali się z ich rodzinami. Celem takich działań miało być wywołanie presji psychicznej i poczucia zagrożenia.

Według śledczych do spotkań z dłużnikami kierowano osoby o posturze i sposobie zachowania mających wzbudzać strach. Podejrzani mieli również wykorzystywać swoją kryminalną przeszłość do budowania atmosfery zagrożenia. Pod wpływem zastraszania pokrzywdzeni podejmowali spłatę zobowiązań, niekiedy zaciągając kolejne pożyczki lub wyprzedając posiadany majątek.

W przypadkach, gdy presja psychiczna nie przynosiła rezultatu, działania miały przybierać bardziej agresywną formę. Członkowie grupy są podejrzani m.in. o malowanie elewacji budynków, wybijanie szyb oraz uszkadzanie samochodów. Do niszczenia mienia mieli używać m.in. pojemników z farbą oraz kwasu masłowego wstrzykiwanego do wnętrz pojazdów.

W wyniku przeprowadzonej realizacji funkcjonariusze CBŚP zatrzymali czterech obywateli Polski w wieku od 35 do 53 lat. Po doprowadzeniu ich do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także bezprawne wymuszanie wierzytelności, wymuszenia rozbójnicze, niszczenie mienia oraz przestępstwa narkotykowe.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację mogącą świadczyć o prowadzeniu bezprawnej działalności windykacyjnej. Ujawniono również przedmiot przypominający broń palną, maczety, noże, metalowy kastet, kajdanki, imitację odznaki policyjnej, kominiarkę, procę na metalowe kulki, farby, lakiery i strzykawki, które mogły służyć do zastraszania pokrzywdzonych oraz niszczenia ich mienia.

Zabezpieczono także narkotyki w postaci metamfetaminy i marihuany.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku śledztwa prokurator wydał również postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym pojazdu o szacunkowej wartości 200 tys. zł.

Centralne Biuro Śledcze Policji konsekwentnie zwalcza zorganizowane grupy przestępcze, które pod pozorem legalnej działalności gospodarczej stosują przemoc, groźby i zastraszanie. Funkcjonariusze CBŚP nieustannie prowadzą działania ukierunkowane na identyfikowanie sprawców tego rodzaju przestępstw, zabezpieczanie ich majątku oraz pociąganie do odpowiedzialności osób czerpiących korzyści z krzywdy i strachu pokrzywdzonych.