Służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami i kradzieżami z włamaniem Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Wspólne działania funkcjonariuszy CBŚP, KPP w Węgorzewie oraz Żandarmerii Wojskowej w Elblągu doprowadziły do zatrzymania kolejnych członków grupy, w tym jednego z jej liderów. Zabezpieczono znaczną ilość narkotyków, gotówkę oraz broń palną. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz z żołnierzami Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się przemytem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Członkowie grupy, oprócz działalności narkotykowej, mieli również dokonywać licznych kradzieży z włamaniem na szkodę mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Podjęte działania pozwoliły na wznowienie 18 spraw wcześniej umorzonych z powodu niewykrycia sprawców. Straty oszacowano na blisko milion złotych.

W jednej z realizacji przeprowadzonej w ubiegłym tygodniu zatrzymano 8 osób. Podczas działań zabezpieczono 120 tysięcy złotych w gotówce oraz narkotyki, w tym marihuanę i amfetaminę. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowy areszt wobec pięciu podejrzanych.

W ramach dalszych działań funkcjonariusze CBŚP zatrzymali jednego z liderów grupy — pseudokibica jednego z olsztyńskich klubów sportowych — odpowiedzialnego za dostawy znacznych ilości narkotyków. Ze względu na informacje o możliwym posiadaniu przez niego broni palnej, w akcję zatrzymania mężczyzny zaangażowano funkcjonariuszy Zespołu Specjalnego Zarządu w Olsztynie CBŚP.

Dynamiczne zatrzymanie przeprowadzono na trasie dojazdowej do Olsztyna. W dostawczym pojeździe, którym poruszał się zatrzymany, policjanci ujawnili 85 kilogramów marihuany. W trakcie przeszukania mieszkania, z którego korzystał zatrzymany, policjanci zabezpieczyli 135 tysięcy złotych w gotówce, biżuterię oraz ujawniono samochód ciężarowy, który służył jako magazyn do przechowywania narkotyków, w którym funkcjonariusze odkryli ponad kilogram heroinyoraz broń palną z amunicją. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków, oszacowana została na blisko 5 milionów złotych.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Razem z mężczyzną zatrzymano także osobę podejrzaną o udział w procederze prania pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Aktualnie w śledztwie występuje ponad 50 podejrzanych, którym przedstawiono liczne zarzuty, w tym dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, rozboju, posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także licznych włamań i kradzieży rozbójniczych. O poprzedniej realizacji w tej sprawie pisaliśmy w komunikacie: Gang narkotykowy rozbity przez CBŚP i ŻW

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie dokonała również zabezpieczenia mienia należącego do podejrzanych: samochodów, biżuterii, gotówki oraz innych ruchomości o łącznej wartości blisko 2 milionów złotych.