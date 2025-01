Gang narkotykowy rozbity przez CBŚP i ŻW Data publikacji 27.01.2025 Powrót Drukuj Wspólne działania funkcjonariuszy CBŚP i żołnierzy ŻW doprowadziły do rozbicia kolejnej części zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także przestępstwami kryminalnymi. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie.

Funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Żandarmerią Wojskową z Elbląga przeprowadzili realizację mającą na celu zatrzymanie kolejnych podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie województwa warmińsko–mazurskiego oraz w miejscowościach województw ościennych, którzy zajmowali się przemytem, oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających, oraz substancji psychotropowych.

Z przeprowadzonych ustaleń przez funkcjonariuszy wynikało również, że członkowie grupy dodatkowo w ramach prowadzonej działalności przestępczej zajmowali się przestępstwami stricte kryminalnymi, tj. pobiciami, rozbojami i zmuszaniem do określonego zachowania pozostałych członków grupy. W skład grupy wchodzili również żołnierze w czynnej służbie, dlatego też w ramach prowadzonej sprawy nawiązano współpracę Żandarmerią Wojskową.

Wykonane w sprawie czynności przeprowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie doprowadziły do zebrania materiału dowodowego, na podstawie którego w dniu 21 stycznia 2025 roku podjęto decyzję o zatrzymaniu podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej stanowiących trzon tej grupy. Następnie skoordynowane działania funkcjonariuszy Zarządu w Olsztynie CBŚP oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w Elblągu doprowadziły do ustalenia miejsc przebywania i zamieszkania podejrzanych, a także zebrania informacji na temat poszczególnych jej członków, z których wynikało, że dopuszczali się oni przestępstw z wykorzystaniem broni palnej oraz przemocy. Liderzy grupy w brutalny sposób rozliczali swoich podwładnych za niewykonanie zleconego zadania, a także swoich kontrahentów, którzy nie rozliczali się za zakupione narkotyki – dochodziło do brutalnych pobić, podpaleń samochodów, wybijania szyb w pojazdach i domach. Członkowie grupy byli bezwzględni wobec osób i firm, z których ściągali haracze. Z uwagi, że zachowanie podejrzanych może stworzyć niebezpieczeństwo dla funkcjonariuszy biorących udział w czynnościach, podjęto decyzję o wsparciu planowanych czynności realizacyjnych aż 6 zespołami bojowymi – 3 z Policji oraz 3 z Żandarmerii Wojskowej.

W przeprowadzenie realizacji zaangażowanych było ponad 120 funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie, Lublinie i Białymstoku oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej z Elbląga, których wspólne działania doprowadziły do zatrzymania 9 podejrzanych o udział w zorganizowanej zbrojnej grupie przestępczej, w tym 3 żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Ponadto w wyniku przeprowadzonych przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez podejrzanych ujawniono i zabezpieczono 10 luksusowych pojazdów, w tym Maserati, Chevrolet, Mercedes, Porsche, Volvo, o łącznej wartości ponad 700 tys. złotych, gotówkę w kwocie ponad 40 tys. zł, a także narzędzia mogące służyć do popełniania innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (bójek, pobić, z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozbojów, zmuszaniem do określonego zachowania, oszustw i innych, podczas których podszywano się pod funkcjonariuszy „POLICJI”) w tym 183 szt. amunicji 5,56mm, zagłuszarki GSM, kominiarki, telefony komórkowe, łomy o różnej wielkości, nożyce do metalu, kastety, lornetki z typu, młotek ciesielski, pałki teleskopowe, rękawiczki, przecinaki, kije bejsbolowe, miotacze gazu, granaty służące do pozoracji pola walki, granat dymny, petardy z zapalnikiem tarczowym, generatory dymu, wytrychy do otwierania zamków, płynny eter, części umundurowania i wyposażenia policyjnego, elementy pojazdów uprzywilejowanych, oraz radiostacje wykorzystywane do nasłuchu kanałów policyjnych.

Wobec zatrzymanych Sąd Rejonowy w Olsztynie zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mimo rozbicia trzonu rozpracowywanej grupy przestępczej z wykonanych czynności w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wynika, iż sprawa jest rozwojowa, a pozostający na wolności członkowie rozpracowywanej grupy nie mogą spać spokojnie.

Była to kolejna realizacja w prowadzonym śledztwie. Łącznie zatrzymano 32 osoby. W wyniku przeprowadzonych działań oraz wcześniej przeprowadzonych realizacji ujawniono i zabezpieczono blisko 16 kg amfetaminy o czarnorynkowe wartości 800.000 PLN, 6 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 180.000 PLN, 2 kg klefedronu o czarnorynkowej wartości 155 000 PLN oraz 0,5 kg kokainy o czarnorynkowej wartości 160.000 PLN. Na wniosek prokuratora nadzorującego postępowanie do tej pory wobec 16 osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Aktualnie w śledztwie występuje 39 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie ponad 80 zarzutów, w tym m.in. zarzuty rozboju, kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania znacznych ilości narkotyków oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie dokonała również zabezpieczenia mienia należącego do podejrzanych, w postaci samochodów, biżuterii, znacznych sum pieniędzy oraz ruchomości na łączną kwotę ponad 1 mln PLN.

Film i zdjęcia: CBŚP; muzyka: Universal Production Music