CBŚP zatrzymuje kolejnych członków „mafii śmieciowej” – wśród podejrzanych urzędnik Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów. Wśród zatrzymanych znalazł się urzędnik z województwa kujawsko-pomorskiego, który miał przekazywać grupie poufne informacje o pojazdach powiązanych z organami ścigania.

Funkcjonariusze CBŚP działali na polecenie prokuratora z łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Zatrzymane osoby – według ustaleń śledczych – zajmowały się transportem odpadów na teren nielegalnych składowisk oraz ich rozmieszczaniem w wyznaczonych miejscach.

Jak wynika z materiałów sprawy, jeden z zatrzymanych – urzędnik zatrudniony w administracji publicznej – miał wykorzystywać swoje stanowisko do sprawdzania w bazach danych pojazdów wskazywanych przez członków grupy. Informacje te następnie przekazywał współsprawcom, co miało chronić przestępców przed wykryciem przez służby.

Prokurator przedstawił zatrzymanym osobom zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnej gospodarki odpadami, sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, a także ujawniania informacji służbowych osobom nieuprawnionym i przyjmowania korzyści majątkowych. W sprawie pojawiają się odpady o właściwościach szczególnie niebezpiecznych – rakotwórczych, toksycznych i szkodliwych dla środowiska.

Na wniosek prokuratora, decyzją sądu dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Jest to kolejny etap działań przeciwko „mafii śmieciowej”, która od 2020 roku zajmowała się tworzeniem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju oraz fałszowaniem dokumentacji dotyczącej ich utylizacji. We wcześniejszych odsłonach śledztwa zatrzymano już dziesiątki osób i ujawniono kolejne miejsca nielegalnego składowania odpadów.

