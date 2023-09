Akcja w ramach śledztwa dotyczącego wyłudzania dotacji z ARiMR Data publikacji 01.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Zarządu w Warszawie CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali kolejne 5 osób w ramach sprawy dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wyłudzaniem dotacji z krajowych środków budżetowych i funduszy UE za pośrednictwem ARiMR. Szacowana kwota wyłudzenia przez podejrzanych wynosi nawet 23 mln zł. W sprawie występuje 42 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 110 zarzutów.

Okoliczności sprawy wyjaśniają policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzali środki finansowe wypłacane w formie dotacji z polskiego budżetu, a także z budżetu Unii Europejskiej, poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według funkcjonariuszy zawyżano koszty inwestycji, poprzez wystawianie nierzetelnej dokumentacji o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji, której treść nie odpowiadała rzeczywistym kosztom ponoszonym w ramach realizowanych inwestycji.

We wtorek policjanci CBŚP przeprowadzili akcję na terenie dwóch województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego, gdzie zatrzymali 5 osób. Podejrzanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, tam prokurator trzem z nich przedstawił zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, a dwóm z nim zarzuty pomocnictwa w dokonaniu tego oszustwa. Szacowana kwota wyłudzenia wynosi nawet 23 mln zł.

Tego typu przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Ponadto podejrzanym grozi przepadek przedmiotów i korzyści, pochodzących z przestępstw lub ich równowartość. Aktualnie zabezpieczono majątek należący do nich o łącznej wartości ponad 34,6 mln zł, w postaci udziałów w spółce i nieruchomości tj.: domów, mieszkań, obiektów przemysłowych oraz działek rolnych.

W całym śledztwie występuje 42 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 110 zarzutów, a także zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 83 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Warto zobaczyć: Kolejne zatrzymania w związku z wyłudzeniem dotacji z ARiMR