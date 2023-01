Kolejne uderzenie w przestępczość farmaceutyczną Data publikacji 11.01.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zlikwidowany magazyn z nielegalnymi farmaceutykami, zabezpieczone kilkadziesiąt tysięcy sfałszowanych produktów leczniczych, głównie psychotropowych, anabolików i na potencję, o łącznej wartości ok. 10 mln zł, to wynik kolejnej akcji CBŚP, tym razem wspólnie z KWP w Poznaniu. Podczas akcji policjanci przejęli także 2 urządzenia służące do produkcji środków farmaceutycznych oraz zatrzymali 2 podejrzanych.

Sprawa miała swój początek w lutym 2022 roku, kiedy to policjanci z Zarządów w Poznaniu i w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą głównie na terenie Poznania i okolic. Członkowie gangu zajmowali się nielegalną produkcją i handlem różnego rodzaju środkami farmaceutycznymi, przede wszystkim psychotropowymi, anabolikami i na potencję. Wówczas to zatrzymano 34 osoby, zabezpieczono setki tysięcy produktów leczniczych o szerokim spektrum działania, a także inne półfabrykaty służące do ich produkcji, o łącznej wartości co najmniej 40 mln zł. O sprawie pisaliśmy w materiale pt. „Gigantyczne ilości podrobionych i przemyconych leków przejęte przez CBŚP”. Na poczet przyszłych kar, środków karnych oraz kosztów sądowych zabezpieczono również mienie należące do podejrzanych o łącznej wartości ponad 10 mln zł.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w dalszym ciągu skrupulatnie weryfikowali zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy i ustalali nowe fakty. W wyniku tej pracy oraz we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ustalono kolejne miejsce przechowywania sfałszowanych produktów leczniczych.

Pod koniec grudnia 2022 roku na terenie powiatu kościańskiego policjanci przeprowadzili działania, podczas których znaleźli i zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy sfałszowanych produktów leczniczych, głównie psychotropowych, anabolików i na potencję, o łącznej wartości ok. 10 mln zł. W trakcie akcji policjanci przejęli także dwie maszyny służące do nielegalnej produkcji środków farmaceutycznych.

W ramach tych działań do sprawy funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, którym w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu, przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez produkcję, przechowywanie, wprowadzanie do obrotu i odpłatne udostępnianie sfałszowanych produktów leczniczych. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, zastosował wobec jednego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa nadal jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.