Międzynarodowe szkolenia funkcjonariuszy służb śledczych w ramach projektu „White Snow” Data publikacji 20.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W roku 2022 zorganizowano trzy szkolenia z pięciu zaplanowanych w międzynarodowym projekcie „White Snow” realizowanym z inicjatywy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz włoskiej Centralnej Dyrekcji ds. Służb Antynarkotykowych (DCSA), przy udziale Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pierwsze szkolenie odbyło się w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych (ITCCCL) zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowe. W doskonaleniu uczestniczyli przedstawiciele Hiszpanii, Litwy, Polski, Szwecji i Włoch. W ciągu pięciu dni prowadzone były praktyczne zajęcia dotyczące likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych oraz identyfikacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków. Warsztaty prowadzone były w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Drugie szkolenie dotyczyło kryptowalut powszechnie wykorzystywanych przez zorganizowane grupy przestępcze do transferu nielegalnych dochodów pochodzących z działalności przestępczej. Czterodniowe doskonalenie zostało przeprowadzone przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (tj. UNODC - United Nation Office for Drugs and Crime). UNODC jest znaną na całym świecie organizacją, która ułatwia codzienną pracę organom ścigania – również w dziedzinie kryptowalut. W praktycznym szkoleniu w Polsce uczestniczyli przedstawiciele Hiszpanii, Litwy, Niderlandów, Polski, Szwecji i Włoch.

Ostatnie ze szkoleń realizowanych w bieżącym roku zostało zorganizowane przy współpracy z Centralną Dyrekcją ds. Służb Antynarkotykowych (DCSA). Pięciodniowe zajęcia odbyły się we Włoszech i dotyczyły zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej – przemytu kokainy. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Hiszpanii, Kolumbii, Litwy, Polski, Szwecji i Włoch. Pierwsza część szkolenia odbyła się w Rzymie, druga natomiast w porcie morskim w Gioia Tauro, gdzie uczestnicy mogli obserwować bezpośrednio czynności kontrolne podjęte w celu ujawnienia ewentualnego przemytu narkotyków w jednym z kontenerów.

Oprócz mierzalnych i merytorycznych wartości zorganizowanych szkoleń, rozszerzyła się współpraca międzynarodowa na poziomie eksperckim. Funkcjonariusze służb śledczych mieli możliwość wymienić wiedzę i doświadczenia w trzech powyższych obszarach tematycznych. Kolejne szkolenia odbędą się w 2023 roku.

