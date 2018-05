Uderzenie w przestępczość tytoniową Data publikacji 26.05.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Zlikwidowana fabryka papierosów, dwie krajalnie tytoniu i magazyny, to efekt współpracy policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej. Podczas działań zabezpieczono ponad milion papierosów i 4 tony krajanki tytoniowej. Do sprawy zatrzymano 9 osób, z czego 4 zostały tymczasowo aresztowane. Zabezpieczony towar oszacowano na blisko 4 mln zł.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej realizowali czynności na terenie czterech miast województwa śląskiego. W trakcie prowadzonych działań ujawniono nielegalnie funkcjonującą fabrykę papierosów oraz trzy magazyny, w których składowano gotowe wyroby. Jak się okazało nielegalna fabryka działała pod przykrywką legalnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Funkcjonariusze CBŚP i SG zlikwidowali fabrykę papierosów z kompletną linią produkującą papierosy, dwie krajalnie tytoniu, zabezpieczając ponad milion sztuk papierosów, 4 tony krajanki tytoniowej, a także komponenty do ich produkcji (etykiety, filtry, bibuły papierosowe, kartony itp.). W działaniach brali udział także funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań z KaOSG oraz Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach.

Łączna wartość ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów oraz maszyn do ich produkcji wyniosła blisko 4 mln zł. Na zabezpieczonym towarze ciążył obowiązek podatkowy w kwocie co najmniej 5 mln zł.

Do sprawy zatrzymano dziewięć osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze, w tym obywatela Bułgarii. Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Katowicach usłyszeli oni zarzuty, które dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych bez stosownych zezwoleń i opłacania podatków. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące, a wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju, połączonego z zatrzymaniem lub zakazem wydania paszportu.

Warto poinformować także o tym, że policjanci z Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Z ich ustaleń wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej od 2017 roku nielegalnie mogli wyprodukować i wprowadzić do obrotu gospodarczego tytoń, o łącznej wadze co najmniej 16,5 tony. Szacunkowa wartość towaru to ponad 11 mln zł. Straty Skarbu Państwa, z tytułu uszczuplenia należnego podatku akcyzowego i VAT od wyrobów tytoniowych mogły osiągnąć wysokość nawet 16,5 mln zł.

W wyniku przeprowadzonych działań na terenie województwa małopolskiego, policjanci z Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji, przy wsparciu kolegów z Zarządu w Katowicach CBŚP, z Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zatrzymali ośmiu podejrzanych. W trakcie akcji zabezpieczono gotową do dalszej dystrybucji krajankę tytoniową. Zlikwidowano także profesjonalną linię technologiczną służącą do produkcji krajanki tytoniowej oraz dwa magazyny. Maszyny służące do produkcji krajanki warte były ok. 100 tys. zł.

Podczas przeszukań ujawniono szereg dowodów potwierdzających przestępczy charakter działalności podejrzanych, m.in. telefony komórkowe oraz dokumentację.

Wszystkim zatrzymanym przedstawiono w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia szeregu przestępstw karno-skarbowych. Zastosowano także wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono majątek należący po podejrzanych w postaci nieruchomości i udziałów w spółkach prawa handlowego, o łącznej wartości co najmniej 1,8 mln zł.

Obecnie, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, prowadzone są intensywne czynności w celu ustalenia pełnej skali przestępczego procederu oraz pozostałych osób zaangażowanych w tę działalność.

Warto zobaczyć: Dwa statki i zabezpieczone dwa kontenery - CBŚP z Gdańska i Pomorska KAS wspólnie udaremniły przemyt ponad 18 mln papierosów

Opisane sprawy, to tylko niektóre działania podjęte w ostatnim czasie przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z innymi służbami, a ukierunkowane na walkę z przestępczością ekonomiczną.