Siła czterech biur: KGP oraz CBŚP wspólnie o współpracy transgranicznej w ramach Schengen Powrót Drukuj W dniu 22 czerwca 2026 roku w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy CROLEC poświęcone praktycznym aspektom współpracy transgranicznej służb odpowiedzialnych za zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości. Obradom poświęconym praktycznemu wykorzystaniu instrumentów Schengen w działaniach transgranicznych przewodniczył podinsp. Michał Aleksandrowicz – Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP.

Spotkanie pokazało, jak istotne znaczenie ma połączenie kompetencji różnych struktur Policji. Wspólny udział przedstawicieli Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, Biura Kryminalnego oraz Głównego Sztabu Policji KGP stworzył silną platformę do merytorycznej dyskusji o praktycznym wykorzystaniu instrumentów Schengen. Siła czterech połączonych obszarów kompetencyjnych — operacyjnego, międzynarodowego, kryminalnego oraz sztabowo-koordynacyjnego — pozwoliła na przeprowadzenie spotkania na wysokim poziomie eksperckim i praktycznym.

Głównym tematem rozmów były instrumenty wynikające z dorobku Schengen, w szczególności rozwiązania przewidziane w Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, znanej jako CISA — Convention Implementing the Schengen Agreement. Uczestnicy omawiali znaczenie tych narzędzi dla prowadzenia skutecznych działań przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym działającym ponad granicami państw, w tym w obszarze obserwacji transgranicznej, współpracy operacyjnej, wymiany informacji oraz koordynacji działań prowadzonych na terytorium kilku państw.

Szczególną uwagę poświęcono praktycznemu wymiarowi współpracy policyjnej. Podkreślono, że przepisy Schengen nie powinny być postrzegane wyłącznie jako instrumenty prawne, lecz przede wszystkim jako realne narzędzia operacyjne, które — przy właściwym wykorzystaniu — mogą znacząco zwiększyć skuteczność działań prowadzonych wobec mobilnych, dobrze zorganizowanych i międzynarodowych grup przestępczych.

Dyskusja koncentrowała się również na potrzebie dalszego wzmacniania współpracy między służbami państw członkowskich, usprawniania procedur, rozwijania kontaktów roboczych oraz budowania wspólnego rozumienia zasad prowadzenia operacji transgranicznych. Uczestnicy wskazywali, że sprawna współpraca w tym obszarze wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale także wzajemnego zaufania, szybkiej komunikacji oraz praktycznego doświadczenia w prowadzeniu działań międzynarodowych.

Wnioski ze spotkania będą mogły zostać wykorzystane w dalszych pracach nad wzmacnianiem współpracy transgranicznej, doskonaleniem procedur oraz rozwijaniem praktycznych mechanizmów współdziałania służb w ramach obszaru Schengen. Dzisiejsza dyskusja pokazała, że wspólne działanie i połączenie kompetencji wielu policyjnych struktur może przynieść bardzo wymierny efekt — zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

Aktywność funkcjonariuszy CBŚP na forum grupy CROLEC silnie koreluje z założeniami projektu „Bridging the Gap: Advancing Operational Law Enforcement Cooperation in Schengen Member States – HYDRA”, stanowiąc dla nich istotną platformę do realizacji jego celów. Sam projekt HYDRA, zainaugurowany 15 maja 2025 r. w Warszawie, jest koordynowany przez Centralne Biuro Śledcze Policji i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Inicjatywa ta ukierunkowana jest na wzmacnianie praktycznych instrumentów operacyjnej współpracy transgranicznej w państwach strefy Schengen, w szczególności w obszarze skutecznego wykorzystywania rozwiązań przewidzianych w Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen. Prace w ramach grupy CROLEC dążą do zbieżnych rezultatów, a budowana tam wymiana doświadczeń, identyfikacja praktycznych wyzwań oraz rozwijanie wspólnego podejścia operacyjnego przynoszą obu inicjatywom obopólne korzyści.

Projekt „Bridging the Gap: Advancing Operational Law Enforcement Cooperation in Schengen Member States – HYDRA” realizowany jest w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021–2027 (ISF/2023/SA/2.1.1)