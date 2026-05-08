Rozbicie zorganizowanej grupy zajmującej się kradzieżami pojazdów na terenie Niemiec – 8 osób zatrzymanych Data publikacji 08.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej, zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów za granicą. Podczas realizacji zabezpieczono pojazdy oraz liczne części pochodzące z przestępstw.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w kradzieżach pojazdów na terenie Niemiec.

W dniu 25 kwietnia 2026 roku funkcjonariusze przeprowadzili skoordynowaną akcję na terenie powiatu żarskiego. W jej wyniku zatrzymano 8 osób oraz przeszukano kilkanaście miejsc powiązanych z działalnością grupy.

Podczas czynności odzyskano dwa samochody – w tym jeden już częściowo zdemontowany – o łącznej wartości około 300 tysięcy złotych. Zabezpieczono również części pochodzące z kilkudziesięciu skradzionych pojazdów, w tym silniki, skrzynie biegów oraz elementy elektroniki.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jednemu z zatrzymanych zarzutu kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe osoby usłyszały zarzuty udziału w grupie przestępczej, a także – w zależności od pełnionej roli – kradzieży z włamaniem, paserstwa oraz przerabiania znaków identyfikacyjnych pojazdów.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto zastosował wobec wszystkich 8 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Nielegalna działalność polegająca na kradzieży i demontażu pojazdów generuje poważne straty finansowe dla właścicieli oraz firm ubezpieczeniowych, a także destabilizuje rynek motoryzacyjny. Dodatkowo sprzyja rozwojowi szarej strefy oraz wzmacnia struktury przestępczości zorganizowanej, co w konsekwencji wpływa negatywnie na bezpieczeństwo publiczne i gospodarcze.