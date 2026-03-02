CBŚP zlikwidowało kolejne laboratorium narkotyków. Zabezpieczono narkotyki o wartości ponad 28 mln PLN Data publikacji 02.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP, przy wsparciu policjantów z KPP w Śremie, zlikwidowali na terenie powiatu śremskiego nielegalne laboratorium klofedronu. Zatrzymano dwóch podejrzanych i zabezpieczono znaczne ilości niebezpiecznych substancji.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Śremie, przeprowadzili skuteczną realizację wymierzoną w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Działania prowadzone były w ramach śledztwa nadzorowanego przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Na terenie jednej z miejscowości w powiecie śremskim funkcjonariusze ujawnili i zlikwidowali profesjonalną linię produkcyjną klofedronu – silnie uzależniającej substancji psychostymulującej. W trakcie akcji zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy.

Podczas przeszukań zabezpieczono ponad 200 kilogramów klofedronu w postaci krystalicznej, przygotowanego do dalszej dystrybucji, a także ponad 500 litrów tej substancji w formie płynnej. Szacunkowa wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków przekracza 28 milionów złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. wytwarzania znacznych ilości środków odurzających. Za tego rodzaju przestępstwa grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo ustalono, że jeden z podejrzanych był poszukiwany listem gończym w związku z podejrzeniem popełnienia oszustwa komputerowego. Decyzją sądu wobec obu mężczyzn zastosowano tymczasowy areszt.

Ze względu na wysokie stężenie niebezpiecznych oparów i znajdujących się tam dużych ilości różnych chemikaliów, do działań na miejscu skierowano również strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Poznaniu, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie oraz z Ochotniczej Straży Pożarnej z Dolska, Małachowa i Książa Wielkopolskiego. Ich zadaniem było zabezpieczenie terenu oraz neutralizacja zagrożeń chemicznych.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Klofedron oraz inne syntetyczne narkotyki stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Substancje te mogą powodować silne uzależnienie, zaburzenia psychiczne, stany lękowe, agresję, halucynacje, a także napady drgawkowe. Ich skład chemiczny często pozostaje nieznany i może zawierać przypadkowe, toksyczne domieszki – w tym substancje przemysłowe czy silne trucizny. Każde użycie tego typu środków wiąże się z nieprzewidywalnym ryzykiem, którego skutki mogą być natychmiastowe i nieodwracalne. W skrajnych przypadkach ich zażycie prowadzi do zatrzymania krążenia i śmierci.

Fot./Film: CBŚP/ SGR-Chem 6 Poznań