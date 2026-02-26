Uroczyste obchody Dnia Służby Cywilnej w CBŚP Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj W siedzibie CBŚP odbyły się uroczyste obchody Dnia Służby Cywilnej. W wydarzeniu uczestniczyło kierownictwo CBŚP oraz przedstawiciel Prezydenta RP. Podczas ceremonii podkreślono kluczową rolę pracowników cywilnych w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Policji oraz uhonorowano osoby szczególnie zasłużone dla bezpieczeństwa publicznego.

W siedzibie CBŚP odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem Komendanta CBŚP nadinsp. Cezarego Luby oraz Zastępcy Komendanta insp. Artura Kowalczewskiego. W wydarzeniu uczestniczył również doradca Prezydenta RP, prof. Dariusz Dudek, reprezentujący głowę państwa.

W ramach kampanii INTERPOL „Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach — Remembering Fallen Officers” uczestnicy uroczystości złożyli wieniec w Miejscu Pamięci „Utracone pióra”, a następnie minutą ciszy, przy dźwiękach utworu „Śpij kolego”, uczcili ich pamięć.

W swoim wystąpieniu Komendant CBŚP podziękował pracownikom cywilnym oraz funkcjonariuszom za ich codzienną, wymagającą pracę i służbę, podkreślając również znaczenie wsparcia ze strony rodzin i bliskich.

Szczególne miejsce w obchodach zajęło docenienie roli pracowników cywilnych Policji. To właśnie ich wiedza, doświadczenie i zaangażowanie stanowią fundament sprawnego funkcjonowania formacji. Odpowiadają oni m.in. za obsługę dokumentacji, analizę danych, wsparcie logistyczne oraz rozwój nowoczesnych technologii. Ich praca zapewnia ciągłość działania jednostek i realnie wspiera funkcjonariuszy w realizacji ustawowych zadań na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe oraz resortowe osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania bezpieczeństwa i profesjonalizmu Policji. W imieniu Prezydenta RP doradca Dariusz Dudek dokonał aktu dekoracji Medalami za Długoletnią Służbę. Przyznano 3 medale złote, 8 srebrnych oraz 11 brązowych.

Kolejnym punktem ceremonii było wręczenie medali „Za Zasługi dla Policji”, przyznawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji osobom wspierającym działania na rzecz bezpieczeństwa. Złote medale otrzymały 3 osoby, srebrne – 2, a brązowe – 6.

Wręczono również odznaki „Zasłużony Policjant”. Złotą odznakę otrzymało 6 funkcjonariuszy, srebrną – 6, a brązową – 20.

Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie pięciu osobom Odznaki Okolicznościowej Medal Centralnego Biura Śledczego Policji.