Zatrzymanie poszukiwanego 63-latka na Ukrainie – skuteczna akcja CBŚP i ukraińskiej policji Data publikacji 05.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej funkcjonariusze CBŚP oraz ukraińskich służb zatrzymali 63-letniego mężczyznę poszukiwanego m.in. na podstawie Czerwonej Noty Interpolu i Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z jednostką cyberpolicji Narodowej Policji Ukrainy doprowadzili do zatrzymania Bronisława D. na terenie Lwowa. Mężczyzna był poszukiwany od 2017 roku na podstawie Czerwonej Noty Interpolu, Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz krajowych listów gończych wydanych przez polskie organy ścigania.

63-latek ma do odbycia karę 4 lat pozbawienia wolności w związku ze skazaniem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa karno-skarbowe oraz pranie pieniędzy. Jednocześnie pozostaje podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz prowadzenie działalności przestępczej na szeroką skalę, obejmującej m.in. przestępstwa finansowe i pranie pieniędzy o znacznej wartości, z których uczynił sobie stałe źródło dochodu.

Zatrzymanie było możliwe dzięki precyzyjnym ustaleniom operacyjnym funkcjonariuszy CBŚP, którzy wytypowali miejsce pobytu poszukiwanego, a następnie przekazali kluczowe informacje stronie ukraińskiej. W działaniach realizacyjnych na terenie Ukrainy uczestniczyli również policjanci CBŚP, wspierając miejscowe służby.

Obecnie zatrzymany przebywa w areszcie na terytorium Ukrainy i oczekuje na zakończenie procedury ekstradycyjnej, która umożliwi jego przekazanie do Polski.

Podjęte działania stanowią kolejny przykład skuteczności współpracy służb ścigania ponad granicami państw. Współczesna przestępczość, w szczególności o charakterze zorganizowanym i ekonomicznym, wymaga szybkiej wymiany informacji oraz ścisłej koordynacji działań na poziomie międzynarodowym. Tylko dzięki takiej współpracy możliwe jest skuteczne ściganie sprawców i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.