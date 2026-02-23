Rozbicie narkotykowego układu w Warszawie. Wśród zatrzymanych pseudokibice Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj Zorganizowana grupa przestępcza, w której strukturach działali pseudokibice, została rozbita przez funkcjonariuszy CBŚP. W wyniku szeroko zakrojonej operacji zatrzymano 23 osoby, odpowiedzialne za wprowadzenie do obrotu co najmniej tony narkotyków w tym kokainy i cracku.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, przeprowadzili kolejną skoordynowaną operację wymierzoną w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Uderzenie objęło grupę działającą od listopada 2024 roku na terenie Warszawy i okolic, odpowiedzialną za produkcję i dystrybucję znacznych ilości środków odurzających.

Według ustaleń śledczych grupa wprowadziła do obrotu co najmniej tonę różnego rodzaju narkotyków. Dystrybucja polegała, na bezpośrednim przekazywaniu środków odurzających w bramach, wykorzystując przez dilerów specyficzną architekturę starych kamienic. W działaniach funkcjonariuszy CBŚP wspierali policjanci z Wydziałów Kryminalnych KRP Warszawa IV i VI.

Z uwagi na charakter sprawy, zatrzymań dokonano przy wsparciu Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Białegostoku, Kielc, Lublina i Warszawy oraz zespołów bojowych CBŚP. Łącznie w operacji uczestniczyło ponad 300 funkcjonariuszy.

W wyniku realizacji zatrzymano 23 osoby. Wśród nich znajdują się osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze stołecznych klubów sportowych, a także członek grupy pełniący rolę tzw. chemika, wyspecjalizowanego w przekształcaniu kokainy w crack – jedną z najbardziej destrukcyjnych form tej substancji. Zatrzymano również 6 osób, które ukrywały się przed organami ścigania i były poszukiwane w związku z innymi sprawami.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także produkcji i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, wobec 16 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli również środki pieniężne w kwocie 80 tysięcy złotych, pochodzące z przestępczej działalności.

Działania CBŚP stanowią kolejny element konsekwentnej walki z przestępczością narkotykową. Substancje takie jak kokaina i crack powodują silne uzależnienie, prowadzą do wyniszczenia organizmu, poważnych zaburzeń psychicznych oraz eskalacji agresji. Ich obecność na rynku sprzyja rozwojowi przestępczości, w tym działalności środowisk pseudokibicowskich, generując realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Śledztwo w sprawie ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.