CBŚP i Policja Ukrainy rozbiły międzynarodową siatkę producentów narkotyków syntetycznych Data publikacji 19.02.2026 Powrót Drukuj 36 zlikwidowanych laboratoriów, setki przeszukań i tony zabezpieczonych substancji – to bilans skoordynowanej operacji przeprowadzonej przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Policję Ukrainy przy wsparciu Europolu. To jedno z największych uderzeń w podziemie syntetycznych narkotyków w Europie Wschodniej.

Skuteczna i precyzyjnie zaplanowana operacja była efektem wielomiesięcznej, intensywnej pracy śledczych prowadzonych równolegle po obu stronach granicy. Funkcjonariusze objęli działaniami ponad 500 wytypowanych lokalizacji na terenie Polski i Ukrainy. Realizacje przeprowadzono jednocześnie, co uniemożliwiło przestępcom zacieranie śladów i ewakuację infrastruktury produkcyjnej.

W wyniku skoordynowanych działań ujawniono i zlikwidowano 36 laboratoriów narkotyków syntetycznych oraz 74 magazyny służące do przechowywania gotowych substancji. Skala procederu wskazuje na przemysłowy charakter działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Wytwarzane środki odurzające trafiały zarówno na rynek polski i ukraiński, jak i do dalszej dystrybucji międzynarodowej.

Służby zabezpieczyły m.in.:

ponad 20 000 litrów prekursorów do produkcji narkotyków syntetycznych,

ponad 220 kg alfa-PVP,

ponad 150 kg amfetaminy,

ponad 65 kg mefedronu w formie kryształu oraz 350 litrów w postaci płynnej,

47 kg marihuany,

ponad 5 000 tabletek MDMA i ponad 2 000 tabletek ecstasy,

7 kg metamfetaminy.

Na terenie kraju funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali dwa w pełni wyposażone, nielegalne laboratoria produkujące mefedron oraz alfa-PVP w ilościach hurtowych. Obiekty zlokalizowane były na terenie województw zachodniopomorskiego i podlaskiego.

Podczas realizacji zabezpieczono:

50 kg mefedronu w postaci kryształu,

350 litrów mefedronu w formie płynnej,

10 kg alfa-PVP,

350 litrów prekursorów do produkcji mefedronu, alfa-PVP i amfetaminy.

Zatrzymano 6 osób, które zostały doprowadzone do prokuratur i usłyszały zarzuty związane z produkcją oraz obrotem znacznymi ilościami środków odurzających. Czynności były wykonywane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grajewie oraz Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie.

Operację Centralnego Biura Śledczego Policji na terenie Polski wspierały: Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji w Białymstoku i Szczecinie, Zarząd w Szczecinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Państwowa Straż Pożarna.

Po stronie ukraińskiej działania realizował Departament Zwalczania Przestępczości Narkotykowej Policji Narodowej Ukrainy. Operacja była koordynowana i wspierana analitycznie przez Europol.

Zlikwidowane laboratoria stanowiły poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa publicznego. Produkcja odbywała się z wykorzystaniem dużych ilości łatwopalnych i toksycznych substancji chemicznych, co generowało wysokie ryzyko wybuchów, pożarów oraz skażenia środowiska. Odpady poprodukcyjne były składowane w sposób niekontrolowany, powodując znaczące szkody ekologiczne.

W toku operacji rozbito również kanały sprzedażowe, zaplecze logistyczne oraz infrastrukturę komunikacyjną wykorzystywaną przez grupę przestępczą. Działania doprowadziły do neutralizacji całej zorganizowanej struktury odpowiedzialnej za produkcję i dystrybucję syntetycznych narkotyków.

Operacja jest kolejnym przykładem bardzo dobrej, wieloletniej współpracy pomiędzy Policją polską a Policją Narodową Ukrainy, budowanej konsekwentnie na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wspólne działania rozwijane są m.in. w ramach projektów międzynarodowych, takich jak niedawno zakończony projekt CBŚP - EU READY, którego celem było wzmacnianie zdolności służb ukraińskich do zwalczania przestępczości narkotykowej i neutralizacji nielegalnych laboratoriów.

Sprzęt niezbędny do realizacji operacji po stronie polskiej został zapewniony dzięki projektowi Crystal Palace – „Wzmocnienie działań platformy EMPACT NPS i Narkotyki Syntetyczne w ramach instrumentu EMPACT 2022”, realizowanemu wspólnie przez Polskę, Holandię i Włochy oraz finansowanemu ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej (ISF).

Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości. Handel narkotykami jest jednym z priorytetów cyklu 2021-2025.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Film i zdjęcia: CBŚP i Narodowa Policja Ukrainy