CBŚP i KAS zabezpieczyły ponad 40 ton komponentów do nielegalnej produkcji papierosów Data publikacji 18.02.2026 Powrót Drukuj Ponad 40 ton komponentów wykorzystywanych do nielegalnej produkcji papierosów zabezpieczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z Mazowiecką Krajową Administracją Skarbową. Towar o wartości rynkowej szacowanej na około 1 mln zł znajdował się w hali magazynowej na terenie powiatu otwockiego.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie przeprowadzili kontrolę jednej z hal magazynowych w powiecie otwockim. W jej wnętrzu ujawniono ponad 40 ton komponentów służących do produkcji papierosów, w tym m.in. opakowania oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych marek, krążki z owijkami do filtrów, folie oraz blisko 10 milionów sztuk sztabek filtrowych.

Podczas działań zabezpieczono również matryce do wykrawania paczek papierosów, a także urządzenia i elementy maszyn drukarskich, które mogły służyć do masowej produkcji wyrobów tytoniowych poza legalnym obiegiem. Łączna wartość rynkowa zabezpieczonego towaru została wstępnie oszacowana na około 1 mln zł.

W sprawie przesłuchano trzy osoby w charakterze świadków. Przedstawiciel firmy będącej właścicielem wykorzystanych znaków towarowych potwierdził, że zabezpieczone komponenty zostały nimi opatrzone bezprawnie.

Nielegalna produkcja i dystrybucja wyrobów tytoniowych stanowi poważne zagrożenie zarówno dla interesów Skarbu Państwa, jak i bezpieczeństwa obywateli. Proceder ten powoduje wielomilionowe straty w dochodach budżetowych z tytułu niezapłaconych podatków i akcyzy, a jednocześnie wprowadza na rynek wyroby niewiadomego pochodzenia. Działalność tego typu sprzyja również rozwojowi zorganizowanej przestępczości i narusza zasady uczciwej konkurencji.

Za naruszenie prawa własności przemysłowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Postępowanie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku.

Film: CBŚP; zdjęcia: CBŚP i KAS