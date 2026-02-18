CBŚP i KAS zabezpieczyły ponad 40 ton komponentów do nielegalnej produkcji papierosów
Ponad 40 ton komponentów wykorzystywanych do nielegalnej produkcji papierosów zabezpieczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z Mazowiecką Krajową Administracją Skarbową. Towar o wartości rynkowej szacowanej na około 1 mln zł znajdował się w hali magazynowej na terenie powiatu otwockiego.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie przeprowadzili kontrolę jednej z hal magazynowych w powiecie otwockim. W jej wnętrzu ujawniono ponad 40 ton komponentów służących do produkcji papierosów, w tym m.in. opakowania oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych marek, krążki z owijkami do filtrów, folie oraz blisko 10 milionów sztuk sztabek filtrowych.
Podczas działań zabezpieczono również matryce do wykrawania paczek papierosów, a także urządzenia i elementy maszyn drukarskich, które mogły służyć do masowej produkcji wyrobów tytoniowych poza legalnym obiegiem. Łączna wartość rynkowa zabezpieczonego towaru została wstępnie oszacowana na około 1 mln zł.
W sprawie przesłuchano trzy osoby w charakterze świadków. Przedstawiciel firmy będącej właścicielem wykorzystanych znaków towarowych potwierdził, że zabezpieczone komponenty zostały nimi opatrzone bezprawnie.
Nielegalna produkcja i dystrybucja wyrobów tytoniowych stanowi poważne zagrożenie zarówno dla interesów Skarbu Państwa, jak i bezpieczeństwa obywateli. Proceder ten powoduje wielomilionowe straty w dochodach budżetowych z tytułu niezapłaconych podatków i akcyzy, a jednocześnie wprowadza na rynek wyroby niewiadomego pochodzenia. Działalność tego typu sprzyja również rozwojowi zorganizowanej przestępczości i narusza zasady uczciwej konkurencji.
Za naruszenie prawa własności przemysłowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Postępowanie prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku.
