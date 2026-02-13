Zabezpieczono ponad 13 tysięcy podrobionych banknotów euro – zatrzymany 50-latek Data publikacji 13.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, z udziałem policjantów Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, ujawnili i zabezpieczyli znaczną ilość podrobionych banknotów euro. W sprawie zatrzymano jednego mężczyznę, który decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Na początku lutego br. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, przy współudziale policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, uzyskali informację wskazującą, że w jednym z mieszkań na terenie Wieliczki mogą być przechowywane nielegalnie wyprodukowane banknoty euro. Przeprowadzone czynności operacyjne potwierdziły wiarygodność tych ustaleń.

W trakcie przeszukania wytypowanego lokalu policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 800 arkuszy z nadrukowanymi banknotami o nominale 50 euro, co odpowiada ponad 13 tysiącom sztuk podrobionych pieniędzy. Zabezpieczony materiał dowodowy zostanie poddany szczegółowym badaniom przez biegłych. Na miejscu nie ujawniono urządzeń ani materiałów służących do produkcji banknotów.

Podczas realizacji zatrzymano 50-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w procederze fałszowania pieniędzy. Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce usłyszał zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Fałszowanie pieniędzy jest jedną z najpoważniejszych kategorii przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. W polskim systemie prawnym stanowi zbrodnię zagrożoną karą pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

Tego rodzaju przestępczość godzi bezpośrednio w bezpieczeństwo ekonomiczne państwa oraz stabilność systemu finansowego, prowadząc do strat w obrocie gospodarczym i podważania zaufania do środków płatniczych. W konsekwencji narażeni są również obywatele i przedsiębiorcy, którzy mogą nieświadomie wejść w posiadanie podrobionych banknotów, ponosząc realne straty finansowe. Działania służb mają na celu skuteczne ograniczanie tego rodzaju przestępczości oraz ochronę rynku i obywateli przed jej skutkami.