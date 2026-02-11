CBŚP przejęło 21 kilogramów marihuany pod Warszawą. 51-latek tymczasowo aresztowany Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wewnątrzwspólnotowy przemyt narkotyków. W samochodzie, którym się poruszał, policjanci zabezpieczyli 21 kilogramów marihuany o czarnorynkowej wartości przekraczającej milion złotych.

Na początku lutego funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji uzyskali informację wskazującą, że w podwarszawskich Jankach może przemieszczać się kierowca ustalonego pojazdu, którym mogą być przewożone środki odurzające.

W wyniku podjętych działań policjanci zlokalizowali wskazany samochód marki Dacia. Pojazd został zatrzymany podczas dynamicznej akcji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Wydziału Bojowego CBŚP. Kierującym okazał się 51-letni obywatel Polski.

W trakcie przeszukania pojazdu policjanci ujawnili trzy kartonowe pudełka zawierające łącznie 21 kilogramów marihuany. Jak ustalono, przesyłki zostały nadane kurierem z Królestwa Hiszpanii. Szacunkowa czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza milion złotych. Z ustaleń śledczych wynika również, że pojazd był wynajmowany przez zatrzymanego mężczyznę.

51-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, gdzie przedstawiono mu zarzut wewnątrzwspólnotowego przemytu narkotyków. Na wniosek prokuratora nadzorującego postępowanie sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.