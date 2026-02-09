Nielegalny handel skradzionymi przyczepami kempingowymi – CBŚP i Straż Graniczna zabezpieczyły mienie warte miliony złotych Data publikacji 09.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej oraz pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Opolu, ujawnili proceder wprowadzania na polski rynek przyczep kempingowych skradzionych na terenie Wielkiej Brytanii. Do tej pory zabezpieczono 38 pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 3,7 mln złotych.

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy CBŚP i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami przyczep kempingowych na terenie Wielkiej Brytanii, a następnie ich sprzedażą w Polsce. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w latach 2023–2024, współpracując zarówno z obywatelami Polski, jak i Wielkiej Brytanii.

W toku prowadzonych działań funkcjonariusze ustalili komis w południowej Polsce oferujący używane przyczepy kempingowe. Jak wykazało śledztwo, pojazdy pochodziły z przestępstw dokonanych za granicą. Po przewiezieniu do Polski zmieniano ich oznaczenia identyfikacyjne, w tym numery VIN, a następnie sprzedawano je nieświadomym nabywcom jako legalne pojazdy.

Równolegle służby brytyjskie rozbiły grupę odpowiedzialną za kradzieże przyczep na terenie Anglii, a sprawcy zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej. W Polsce czynności nadal trwają. Niewykluczone są kolejne ujawnienia skradzionych pojazdów oraz dalsze zatrzymania.

Do tej pory funkcjonariusze zabezpieczyli 38 przyczep kempingowych różnych marek pochodzących od zidentyfikowanego sprzedawcy. Ich łączna wartość przekracza 3,7 mln złotych.

Nielegalny handel skradzionym mieniem powoduje poważne straty finansowe zarówno dla obywateli, jak i dla państwa. Nieświadomi nabywcy tracą środki przeznaczone na zakup pojazdów, które podlegają zabezpieczeniu jako dowody w sprawie lub zwrotowi prawowitym właścicielom. Proceder ten generuje również koszty związane z działaniami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz zakłóca uczciwą konkurencję na rynku handlu pojazdami, wspierając działalność zorganizowanej przestępczości.

Fot. BiOSG