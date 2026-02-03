Wspólna akcja CBŚP i policji czeskiej. Zatrzymanie poszukiwanego od 2022 roku Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Dzięki skoordynowanym działaniom Policji Republiki Czeskiej oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji doszło do zatrzymania Piotra W. ps. Piotruś, od lat poszukiwanego przez polskie organy ścigania na podstawie licznych listów gończych, Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz Czerwonej Dyfuzji Interpolu.

Pod koniec stycznia w Ostrawie, funkcjonariusze Městské ředitelství policie Ostrava (Komendy Miejskiej Policji w Ostrawie), działając w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji, dokonali zatrzymania Piotra W. ps. Piotruś, posługującego się również tożsamością Jacob Sz.

Mężczyzna był poszukiwany od 2022 roku przez polskie organy ścigania na podstawie wielu listów gończych wydanych przez sądy i prokuratury z terenu całego kraju. Zatrzymanie nastąpiło w związku z koniecznością odbycia przez niego kar pozbawienia wolności, m.in. 4 lat orzeczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie za przestępstwa oszustwa, a także kar 1 roku oraz 4 lat pozbawienia wolności zasądzonych przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu i Sąd Okręgowy w Legnicy za przestępstwa narkotykowe.

Ponadto Piotr W. był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz Czerwonej Dyfuzji Interpolu w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia licznych oszustw oraz uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. W chwili zatrzymania mężczyzna posiadał przy sobie sfałszowany holenderski dokument tożsamości, wystawiony na dane Jacob Sz., zawierający jego wizerunek.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany, posługując się fałszywą tożsamością, mógł dopuścić się na terenie Polski oszustw na szkodę nieustalonej dotąd liczby osób, powodując straty sięgające milionów złotych.

Skuteczna realizacja tej sprawy była możliwa dzięki ścisłej i profesjonalnej współpracy Centralnego Biura Śledczego Policji z czeskimi partnerami. Współczesne formy przestępczości, mające często charakter transgraniczny, jednoznacznie pokazują, jak istotna jest międzynarodowa współpraca służb oraz szybka i sprawna wymiana informacji, stanowiące kluczowy element skutecznej walki z przestępczością zorganizowaną.