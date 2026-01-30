Kolejne uderzenie służb w nielegalne loterie promocyjne. Zatrzymano 10 osób Data publikacji 30.01.2026 Powrót Drukuj Na polecenie Prokuratury Krajowej funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej, zatrzymali kolejne osoby podejrzane o organizowanie nielegalnych gier hazardowych pod pozorem loterii promocyjnych. W sprawie zatrzymano 10 osób związanych ze środowiskiem influencerów i youtuberów.

Na polecenie Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z urzędami celno-skarbowymi z Olsztyna i Szczecina, przeprowadzili szeroko zakrojoną realizację, w wyniku której zatrzymano 10 osób podejrzanych o czerpanie korzyści majątkowych z organizowania nielegalnych loterii promocyjnych.

Zatrzymani to osoby powiązane ze środowiskiem influencerów i youtuberów, które – według ustaleń śledczych – wykorzystywały swoją rozpoznawalność w Internecie do prowadzenia działalności noszącej znamiona nielegalnych gier hazardowych.

W ramach działań funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w kilkunastu lokalizacjach na terenie województw: wielkopolskiego, podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Zabezpieczono obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację księgową i elektroniczną, a także inne przedmioty mogące mieć istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Podczas czynności zabezpieczono również mienie znacznej wartości, w tym środki finansowe pieniężne w różnych walutach, których łączna wartość – po przeliczeniu na złote polskie – wynosi blisko 1 mln PLN, jak również 5 zegarków o wartości przekraczającej 600.000 PLN, biżuterię o szacunkowej wartości około 120.000 PLN oraz 6 sztabek złota o łącznej masie przekraczającej 12 g.

We współdziałaniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zastosowano również blokadę 39 rachunków bankowych, na których łączna kwota zgromadzonych środków przekracza: 3,4 mln PLN, jak również ponad 11.000 EURO i 80.000 USD.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do zachodniopomorskiego pionu Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność obejmowała organizowanie nielegalnych gier hazardowych oraz pranie pieniędzy.

Nielegalne gry hazardowe, w tym loterie organizowane z naruszeniem przepisów prawa, powodują poważne straty dla Skarbu Państwa poprzez uszczuplenia podatkowe i omijanie systemu kontroli finansowej. Tego rodzaju proceder naraża również obywateli na nieuczciwe praktyki, brak ochrony prawnej uczestników oraz ryzyko utraty środków finansowych. Działania służb mają na celu ochronę interesu publicznego, zapewnienie uczciwych zasad obrotu gospodarczego oraz przeciwdziałanie wykorzystywaniu popularności w mediach społecznościowych do działalności przestępczej.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.