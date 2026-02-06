CBŚP rozbiło narkotykowy biznes w darknecie. Zabezpieczono tysiące waporyzatorów, ciastek i batonów z THC i HHC Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która przez kilka lat produkowała i sprzedawała narkotyki za pośrednictwem sieci darknet. W ofercie grupy znajdowały się m.in. waporyzatory, ciastka i batony nasączone substancjami psychoaktywnymi THC i HHC. W sprawie zatrzymano 10 osób, z których osiem decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych.

Funkcjonariusze CBŚP, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która w latach 2021–2024 prowadziła na terenie całego kraju nielegalną produkcję oraz dystrybucję narkotyków. Przestępcy wykorzystywali do sprzedaży zamknięte fora i platformy sieci darknet, licząc na anonimowość i utrudnienie działań organów ścigania.

Z ustaleń śledczych wynika, że w grupie obowiązywał ścisły podział ról. Poszczególni członkowie odpowiadali m.in. za przygotowywanie roztworów zawierających THC i HHC, konfekcjonowanie ich do pojedynczych waporyzatorów przy użyciu specjalistycznych urządzeń, nasączanie ciastek i batonów substancjami psychoaktywnymi, a także za internetową sprzedaż i nadawanie przesyłek w automatach paczkowych. Produkcja odbywała się głównie w specjalnie wynajętych mieszkaniach zlokalizowanych w różnych częściach kraju.

Podczas realizacji sprawy policjanci zatrzymali 10 osób. Po doprowadzeniu do prokuratury podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, posiadania narkotyków, udzielania innym osobom środków odurzających oraz posiadania bez wymaganego zezwolenia broni. Sąd zastosował wobec ośmiu osób środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Na uwagę zasługuje fakt, że jedna z zatrzymanych osób, po opuszczeniu aresztu, po kilku miesiącach ponownie została zatrzymana za udział w tej samej przestępczej działalności.

W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, w tym mefedron, klefedron, kokainę, amfetaminę, marihuanę i haszysz, a także duże ilości płynnych substancji zawierających HHC i THC. Ujawniono również dwie profesjonalne linie technologiczne przystosowane do napełniania waporyzatorów oraz nasączania wyrobów spożywczych. Zabezpieczono ponad 13 500 gotowych do sprzedaży waporyzatorów, ponad 1300 batonów oraz ponad 2500 ciastek zawierających substancje psychotropowe.

Dystrybucja zamówień odbywała się w sposób konspiracyjny – przesyłki dostarczane były m.in. przez osoby poruszające się na szybkich urządzeniach przypominających hulajnogi elektryczne, przy jednoczesnym pełnym maskowaniu wizerunku.

Zażywanie substancji zawierających THC i HHC niesie poważne konsekwencje zdrowotne. Mogą one prowadzić do zaburzeń świadomości, problemów z pamięcią i koncentracją, stanów lękowych, psychoz, a także do uzależnienia. Szczególnie niebezpieczne jest spożywanie ich w postaci produktów spożywczych lub inhalacja za pomocą waporyzatorów, gdzie trudno kontrolować dawkę substancji czynnej, co znacząco zwiększa ryzyko przedawkowania i trwałych szkód dla zdrowia.