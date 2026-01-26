CBŚP zlikwidowało nielegalne laboratorium narkotyków. Zabezpieczono ponad pół tony klofedronu Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Skuteczne działania funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadziły do ujawnienia nielegalnej fabryki syntetycznych narkotyków na Dolnym Śląsku. Zatrzymano jedną osobę i zabezpieczono znaczne ilości wyjątkowo niebezpiecznej substancji.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przy wsparciu policjantów z KPP w Oleśnicy, działając w ramach śledztwa prowadzonego przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, 16 stycznia 2026 r. ujawnili w jednej z miejscowości na terenie powiatu oleśnickiego profesjonalną linię do produkcji klofedronu – syntetycznego narkotyku określanego potocznie jako tzw. „kokaina dla ubogich”.

Klofedron to silnie działająca substancja psychostymulująca o wysokim potencjale uzależniającym. Jej zażywanie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia – może prowadzić m.in. do zaburzeń psychicznych, halucynacji, agresji, napadów padaczkowych, a w skrajnych przypadkach do zatrzymania akcji serca i śmierci. Szczególne niebezpieczeństwo stanowią narkotyki syntetyczne niewiadomego pochodzenia, których skład chemiczny bywa nieprzewidywalny i może zawierać przypadkowe, toksyczne domieszki, w tym substancje przemysłowe lub silne trucizny.

Na miejscu prowadzonych czynności funkcjonariusze zatrzymali jedną osobę oraz zabezpieczyli łącznie 532 kilogramy gotowego do sprzedaży narkotyku. Skala ujawnionej produkcji wskazuje na działalność prowadzoną na szeroką skalę, stanowiącą realne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Zatrzymanemu mężczyźnie prokurator przedstawił zarzut wytwarzania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu wobec podejrzanego zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy.