CBŚP rozbiło sieć laboratoriów narkotyków syntetycznych. Zabezpieczono ponad 1200 kg klofedronu

Data publikacji 17.02.2026
Funkcjonariusze CBŚP, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, zlikwidowali kolejne laboratoria narkotyków syntetycznych oraz zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją znacznych ilości substancji psychotropowych. Zabezpieczono ponad tonę gotowych narkotyków oraz instalacje wykorzystywane do ich wytwarzania.

Śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją narkotyków syntetycznych zostało wszczęte w czerwcu 2025 roku. Wówczas funkcjonariusze CBŚP ustalili, że na terenie hali przemysłowej w Inowrocław oraz w budynku w miejscowości Osiek Wielki działają nielegalne laboratoria narkotykowe. Podczas realizacji zabezpieczono urządzenia i odczynniki chemiczne służące do produkcji substancji psychotropowych, a także środki odurzające na różnych etapach wytwarzania.

W sprawie zatrzymano dwóch mieszkańców powiatu inowrocławskiego, którym przedstawiono zarzuty udziału w wytwarzaniu znacznych ilości substancji psychotropowych. O tej sprawie pisaliśmy w komunikacie: CBŚP z Łodzi zlikwidowało dwa laboratoria syntetycznych narkotyków. Zabezpieczono klofedron o wartości ponad 25 mln PLN.

Dalsze czynności śledcze ukierunkowano na identyfikację kolejnych osób i miejsc związanych z nielegalną produkcją narkotyków. Kontynuacja działań doprowadziła do ujawnienia kolejnego laboratorium w miejscowości Goplana.

W listopadzie 2025 roku funkcjonariusze zlikwidowali miejsce produkcji narkotyków oraz zatrzymali 35-letniego mieszkańca powiatu konińskiego, wielokrotnie wcześniej notowanego. Na miejscu zabezpieczono ponad 360 kilogramów substancji psychotropowej 3-CMC (klofedron) o szacunkowej wartości rynkowej około 14 milionów złotych. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut produkcji znacznych ilości narkotyków syntetycznych.

Kolejne działania przeprowadzone w drugiej połowie stycznia 2026 roku doprowadziły do ujawnienia następnych laboratoriów narkotyków syntetycznych w powiecie ełckim i bielskim. W ich wnętrzu funkcjonariusze zabezpieczyli niemal 900 kilogramów klofedronu, a także kompletne linie technologiczne służące do jego produkcji.

W trakcie dalszych czynności policjanci ujawnili również dwie plantacje konopi indyjskich na terenie powiatu sokólskiego, gdzie znajdowało się ponad 200 roślin marihuany.

Podczas tych realizacji zatrzymano dziewięć osób. W prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy usłyszeli zarzuty dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją znacznych ilości substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Narkotyki syntetyczne stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia, ponieważ ich skład chemiczny często jest nieznany i może ulegać ciągłym modyfikacjom. Substancje takie jak klofedron mogą powodować ciężkie zatrucia organizmu, zaburzenia pracy serca, uszkodzenia układu nerwowego, psychozy, trwałe uzależnienie, a w skrajnych przypadkach śmierć. W nielegalnych laboratoriach do produkcji narkotyków wykorzystywane są przypadkowe i niebezpieczne związki chemiczne, co sprawia, że każda dawka może zawierać inną, nieprzewidywalną mieszankę toksycznych substancji. Zażywanie tego typu środków wiąże się więc z ryzykiem poważnych i nieodwracalnych konsekwencji zdrowotnych.

 

 

 

 

