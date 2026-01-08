Służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą działającą w klubach go-go. Akt oskarżenia wobec 82 osób Data publikacji 08.01.2026 Powrót Drukuj Efektem wieloletniej, żmudnej i wymagającej pracy funkcjonariuszy CBŚP, BSWP i KAS jest skierowanie do Sądu Okręgowego w Warszawie aktu oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2018–2021 dopuściła się setek przestępstw na szkodę klientów nocnych klubów go-go w Warszawie i we Wrocławiu.

Pod koniec grudnia 2025 r. prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która wykorzystywała sieć nocnych klubów go-go do popełniania przestępstw przeciwko ich klientom.

Aktem oskarżenia objęto łącznie 82 osoby. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 76 osób, natomiast 4 osoby zostały oskarżone o jej założenie i kierowanie. Wśród osób kierujących grupą znajdował się Dariusz G. – ówczesny czynny funkcjonariusz Policji, pełniący służbę w jednym ze stołecznych komisariatów.

Łącznie oskarżonym przypisano 747 czynów zabronionych popełnionych w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Obejmują one m.in. rozboje, oszustwa, posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych, posiadanie amunicji bez wymaganego zezwolenia, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli, utrudnianie postępowania karnego oraz niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

Wśród osób objętych aktem oskarżenia znajdują się nie tylko sprawcy bezpośrednio dokonujący przestępstw na terenie klubów – tancerki i kelnerki – lecz także kierowniczki lokali. Osoby te nadzorowały proceder, kreowały mechanizmy oszustw wobec klientów oraz pełniły rolę łączników pomiędzy personelem klubów a tzw. operatorem centrum monitoringu. Jego zadaniem było motywowanie pracowników do popełniania przestępstw, a także ich dyscyplinowanie, w tym wymierzanie kar za działania zagrażające interesom grupy lub nieosiągnięcie oczekiwanego poziomu zysków.

W centrum monitoringu zlokalizowanym w Piasecznie swoje zadania wykonywały również osoby objęte aktem oskarżenia, w tym trzej byli funkcjonariusze Policji. Zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy liczy 329 tomów akt, natomiast sam akt oskarżenia obejmuje ponad 1000 stron. Jest to rezultat długotrwałej, skrupulatnej i wymagającej pracy funkcjonariuszy CBŚP, BSWP, KAS oraz prokuratury.

Z ustaleń śledczych wynika, że w latach 2018–2021 grupa pozorowała prowadzenie legalnej działalności gospodarczej poprzez zarządzanie siecią klubów go-go w Warszawie i we Wrocławiu. W rzeczywistości lokale te były wykorzystywane jako narzędzie do systematycznego popełniania przestępstw na szkodę klientów.

Celem działania grupy było doprowadzanie klientów do stanu znacznego upojenia alkoholowego lub nieprzytomności, skutkującego utratą świadomości, zdolności oceny sytuacji i podejmowania racjonalnych decyzji. Stan ten osiągano poprzez podawanie alkoholu etylowego, w tym specjalnie przygotowanych mieszanek, o których składzie i działaniu klienci nie byli informowani, a w niektórych przypadkach także przy użyciu innych środków psychoaktywnych.

Po doprowadzeniu pokrzywdzonych do takiego stanu sprawcy dokonywali zaboru mienia w celu przywłaszczenia oraz doprowadzali ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, m.in. poprzez wprowadzanie w błąd i wykorzystywanie niezdolności ofiar do świadomego pojmowania podejmowanych czynności. Przestępstwa te polegały w szczególności na realizowaniu fikcyjnych transakcji płatniczych za rzekome towary i usługi.

W przypadkach klientów posiadających znaczne środki finansowe doprowadzano ich do stanu nieprzytomności, a następnie dokonywano pozorowanych płatności kartami płatniczymi. W ten sposób pobierano kwoty od kilku tysięcy złotych do sum przekraczających 200 tysięcy złotych. Na telefonach ofiar instalowano aplikacje bankowe, realizowano przelewy z rachunków oszczędnościowych i lokat oraz zaciągano pożyczki bankowe, których środki trafiały na konta spółek prowadzących kluby.

W jednym z udokumentowanych przypadków pokrzywdzony miał rzekomo dobrowolnie zaciągnąć pożyczkę w wysokości blisko 70 tysięcy złotych, a następnie w ciągu jednej godziny dokonać trzech płatności na rzecz klubu, wydając całość środków na fikcyjne usługi.

Jeżeli realizacja transakcji bezgotówkowych była utrudniona, personel klubów udawał się z klientami do bankomatów, „pomagając” im wypłacić gotówkę. Tancerki brały również udział w rozmowach z infoliniami banków w celu odblokowania kart lub zwiększenia limitów transakcyjnych. Przy pobieraniu wysokich kwot sporządzano oświadczenia mające pozorować świadome i dobrowolne zakupy.

W niektórych przypadkach osoby pokrzywdzone przetrzymywano w klubach od godzin nocnych do popołudnia dnia następnego, sukcesywnie opróżniając ich rachunki bankowe. Jedna z ofiar opuściła lokal dopiero o godzinie 15:40 i nie była w stanie ustalić, w jakim mieście się znajduje. Grupa w szczególności koncentrowała się na popełnianiu przestępstw wobec cudzoziemców.

Oszustwa stosowano także wobec klientów, którzy nie utracili przytomności. Polegały one m.in. na podawaniu niskiej ceny usługi, a następnie wprowadzaniu do terminala płatniczego kwoty wielokrotnie wyższej, informowaniu o rzekomo odrzuconych transakcjach, które faktycznie zostały zrealizowane, czy też wprowadzaniu w błąd co do waluty płatności. W przypadku ujawnienia oszustwa odmawiano zwrotu środków, a niekiedy pobierano kolejne kwoty pod pozorem realizacji reklamacji.

Skierowanie aktu oskarżenia do sądu jest zwieńczeniem długiej, intensywnej i niezwykle wymagającej pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Krajowej Administracji Skarbowej prowadzonej we współpracy z prokuraturą. Sprawa ta stanowi przykład konsekwentnych działań służb w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i ochronie bezpieczeństwa obywateli.

Film i zdjęcia: CBŚP