CBŚP i KAS rozbiły nielegalną fabrykę papierosów. Zabezpieczono towar wart ponad 12 mln zł Data publikacji 07.01.2026 Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z Krajową Administracją Skarbową przeprowadzili skuteczne działania wymierzone w zorganizowaną przestępczość akcyzową. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ujawniono w pełni wyposażoną, nielegalną linię do przemysłowej produkcji papierosów. Zatrzymano 9 osób, a straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 18 mln zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, przy wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, przeprowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie nielegalnej produkcji i obrotu wyrobami akcyzowymi.

W trakcie realizacji sprawy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przeszukano posesję, na której znajdował się budynek byłej ubojni drobiu oraz przyległe zabudowania gospodarcze. W ich wnętrzu ujawniono profesjonalnie przygotowaną linię do przemysłowej produkcji papierosów.

Zabezpieczona infrastruktura obejmowała m.in. maszynę pakującą, maszynę do cięcia tytoniu, suszarnię tytoniu, dwa przemysłowe agregaty prądotwórcze oraz znaczne ilości komponentów produkcyjnych, takich jak filtry, opakowania, taśmy i folie.

Na terenie posesji funkcjonariusze przejęli nielegalne wyroby tytoniowe o łącznej wartości przekraczającej 12 mln zł, w tym:

ponad 5,3 mln sztuk papierosów o wartości powyżej 4,7 mln zł,

ponad 6,2 tony suszu tytoniowego oraz 4,2 tony odpadów tytoniowych o wartości ponad 6,4 mln zł,

ponad 2,4 tony krajanki tytoniowej o wartości przekraczającej 1,6 mln zł.

Dodatkowo zabezpieczono 5 pojazdów różnych marek, wykorzystywanych do transportu i obsługi nielegalnego procederu.

Gdyby zabezpieczone wyroby trafiły do sprzedaży, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i należności akcyzowych mogłyby wynieść ponad 18 mln zł.

W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 9 osób. Podejrzani usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Inowrocławiu zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych.

Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Inowrocławiu zastosował wobec wszystkich podejrzanych, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Nielegalna produkcja i obrót wyrobami akcyzowymi stanowią poważne zagrożenie zarówno dla interesów finansowych państwa, jak i dla bezpieczeństwa obywateli. Tego rodzaju działalność uszczupla dochody budżetowe, z których finansowane są m.in. ochrona zdrowia, edukacja czy bezpieczeństwo publiczne. Ponadto nielegalne wyroby tytoniowe nie podlegają żadnej kontroli jakości, co stwarza realne ryzyko dla zdrowia konsumentów oraz sprzyja rozwojowi zorganizowanej przestępczości.

Zdjęcia i film: CBŚP i KAS