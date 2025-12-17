Zatrzymania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Celno-Skarbowym w Olsztynie, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Elblągu, zatrzymali sześć osób, a jedną doprowadzili z aresztu śledczego w ramach śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Sprawa dotyczy nielegalnego obrotu paliwami płynnymi, wyłudzania podatku VAT oraz składania fałszywych zeznań.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani obracali paliwami pochodzącymi z baz paliwowych na terytorium Niemiec. Towar ten był nielegalnie wprowadzany do obrotu na terenie Polski, a proceder maskowano poprzez wystawianie faktur mających pozornie potwierdzać legalne nabycie paliw.

Czynności procesowe przeprowadzono na terenie województw pomorskiego i mazowieckiego. Funkcjonariusze przeszukali łącznie siedem lokalizacji, zabezpieczając m.in. nośniki danych oraz inne przedmioty mogące stanowić istotny materiał dowodowy. Postępowanie obejmuje działalność kilku podmiotów gospodarczych funkcjonujących w latach 2020–2021.

Zatrzymanym osobom oraz kolejnej doprowadzonej z aresztu śledczego prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania podatku VAT, wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT o łącznej wartości przekraczającej 3 mln zł, nieodprowadzenia należnego podatku akcyzowego w wysokości około 1,5 mln zł, a także składania fałszywych zeznań.

Zarzucane przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 15 lat. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec jednej z osób izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ta stanowi jednoznaczny sygnał, że mimo upływu lat od popełnienia przestępstw, osoby dopuszczające się nielegalnej działalności muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi i pociągnięciem do odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości.

fot. KAS