CBŚP i KAS rozbiły międzynarodową grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Zatrzymano 20 osób Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie funkcjonariusze CBŚP i KAS, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się fałszowaniem faktur VAT na wielką skalę. Działania służb doprowadziły do zatrzymania 20 osób i zabezpieczenia majątku o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.

Na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej, zachodniopomorskiej i warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej, zatrzymali 20 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa ta działała na terenie Polski, w szczególności w rejonie Wólki Kosowskiej, a także na terytorium Czech.

Zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy wskazuje, że przestępczy proceder opierał się na wykorzystaniu kilkuset spółek prawa handlowego zarejestrowanych w Polsce i Czechach. Podmioty te służyły do wystawiania i przedkładania nierzetelnych faktur VAT o wielomiliardowej wartości oraz do legalizowania środków pochodzących z przestępstw.

Spółki były zakładane zarówno na faktycznych członków grupy, jak i na tzw. „słupy” – podstawione osoby, głównie obywateli Polski, którzy za niewielkie wynagrodzenie udostępniali swoje dane osobowe w celu rejestracji fikcyjnej działalności gospodarczej. W procederze wykorzystywano również osoby narodowości wietnamskiej. Do wypłaty środków pochodzących z nielegalnych transakcji członkowie grupy posługiwali się m.in. kantorem wymiany walut działającym na terenie północno-zachodniej Polski.

Działania realizacyjne przeprowadzono na terenie województw zachodniopomorskiego i mazowieckiego. Funkcjonariusze przeszukali siedziby spółek oraz miejsca zamieszkania podejrzanych. Zabezpieczono kwalifikowane podpisy elektroniczne, telefony komórkowe, dokumentację oraz nośniki danych wykorzystywane w przestępczej działalności.

Na poczet przyszłych kar i środków karnych zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, w tym nieruchomości o wartości blisko 37 mln zł, pojazdy warte 1,5 mln zł, udziały w spółkach prawa handlowego o wartości 5 mln zł, a także środki pieniężne w różnych walutach, których łączna wartość – po przeliczeniu na złote polskie – przekracza 1,8 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu wobec pięciu podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych osób orzeczono środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 20 tys. do 1 mln zł, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy kontynuują analizę zgromadzonego materiału dowodowego oraz ustalają kolejne podmioty gospodarcze i osoby mogące brać udział w przestępczym procederze. Niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Przestępczość ekonomiczna tego rodzaju stanowi poważne zagrożenie dla stabilności finansów publicznych. Wyłudzenia podatkowe prowadzą do wielomiliardowych strat Skarbu Państwa, ograniczając środki przeznaczane na ochronę zdrowia, edukację, infrastrukturę czy bezpieczeństwo obywateli. Uczciwi przedsiębiorcy ponoszą konsekwencje w postaci nieuczciwej konkurencji, a obywatele – poprzez mniejsze możliwości rozwoju państwa i obniżenie jakości usług publicznych.