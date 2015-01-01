CBŚP, KAS i Straż Graniczna przejmują 63 tony nielegalnego tytoniu Powrót Drukuj Blisko 63 tony tytoniu bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP, Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej z Placówki w Braniewie. Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógł stracić około 88 mln zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz Placówki Straży Granicznej w Braniewie przeprowadzili skoordynowaną akcję, w wyniku której dokonano kontroli jednej z posesji na terenie powiatu pruszkowskiego. W hali magazynowej ujawniono blisko 30 ton tytoniu do palenia bez wymaganych znaków akcyzy oraz urządzenie służące do jego osuszania. Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 49 i 50 lat, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas przeszukania posesji zabezpieczono również pojazd, w którym znajdowały się urządzenia do zagłuszania sygnału GPS, pieczątki, dokumenty oraz komplet kluczy. Jeden z zatrzymanych przyznał, że klucze prowadzą do kontenera znajdującego się w innej lokalizacji. W wyniku sprawdzenia wskazanego miejsca funkcjonariusze odnaleźli dodatkowe 10 ton nielegalnego tytoniu.

W trakcie prowadzonych działań na teren posesji wjechał ciągnik siodłowy z kontenerem. W jego wnętrzu znajdowało się kolejne blisko 13 ton tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Dalsze czynności doprowadziły mundurowych do jeszcze jednego kontenera wypełnionego nielegalnym towarem.

Łącznie służby zabezpieczyły blisko 63 tony tytoniu. Całość została przekazana do magazynu depozytowego MUCS w Warszawie. Gdyby zabezpieczony tytoń trafił do obrotu, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść około 88 mln zł.

Dwaj zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące sprowadzania, magazynowania i dystrybucji wyrobów tytoniowych bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy.

Postępowanie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie.

Film/Foto: KAS/CBŚP