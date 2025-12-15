Polska i Ukraina wzmacniają współpracę: zakończenie projektu „EU READY” budującego potencjał ukraińskiej Policji Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj W Warszawie odbyła się konferencja zamykająca projekt „EU Ready – Budowa potencjału Policji Ukrainy w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej”, realizowany w ramach programu Polska Pomoc finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Inicjatywa, prowadzona przez Centralne Biuro Śledcze Policji, stanowiła jedno z kluczowych działań na rzecz wzmocnienia zdolności operacyjnych Ukrainy.

Polskiej delegacji podczas konferencji zamykającej przedsięwzięcie przewodniczył podinsp. Michał Aleksandrowicz, Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP, natomiast ukraińskiej przewodził pułkownik Stanislav Bazir, Pierwszy Zastępca Szefa Departamentu ds. Przeciwdziałania Narkotykom Policji Narodowej Ukrainy, który podkreślił strategiczne znaczenie wsparcia udzielonego przez Polskę w procesie odbudowy zdolności operacyjnych ukraińskich formacji.

W ramach projektu przeprowadzono intensywny cykl szkoleń i warsztatów praktycznych obejmujących: identyfikację ukrytych schowków wykorzystywanych do przemytu, techniki neutralizacji nielegalnych laboratoriów oraz elementy pracy operacyjnej opartej na współpracy transgranicznej. Łącznie przeszkolono 30 funkcjonariuszy Narodowej Policji Ukrainy, zapewniając im nie tylko zaawansowane kompetencje techniczne, lecz także pełne przygotowanie do prowadzenia dalszych szkoleń w formule kaskadowej na poziomie krajowym. Dzięki temu projekt wywarł trwały instytucjonalny wpływ, umożliwiając stronie ukraińskiej rozszerzanie zdobytej wiedzy w sposób systemowy i zrównoważony.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że projekt nie miał wyłącznie charakteru szkoleniowego. Stanowił również element budowania odporności państwa ukraińskiego poprzez rozwijanie nowoczesnych standardów operacyjnych, wzmacnianie transparentnych procedur oraz integrację struktur Policji Ukrainy z europejskim modelem zwalczania przestępczości narkotykowej. Wskazano, że współpraca z Polską umożliwiła dwustronny transfer praktycznych doświadczeń zdobytych przez CBŚP w walce z najbardziej zaawansowanymi formami przestępczości zorganizowanej.

Strona ukraińska zwracała uwagę, że przekazane kompetencje w zakresie rozpoznawania zagrożeń, analizy technik przemytniczych oraz identyfikacji infrastruktury przestępczej stanowią obecnie jedno z kluczowych narzędzi operacyjnych Policji Ukrainy — szczególnie istotnych w okresie odbudowy państwa i równoległego procesu dostosowania instytucji bezpieczeństwa do standardów UE.

W wystąpieniach końcowych podkreślono również znaczenie finansowania udzielonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dzięki któremu projekt mógł zostać zrealizowany na pełną skalę, obejmując zarówno komponent szkoleniowy, jak i wymianę operacyjną oraz wsparcie eksperckie. Zaznaczono, że inicjatywy takie jak EU Ready są kluczowe dla budowania trwałego bezpieczeństwa regionalnego oraz wzmacniania współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą.

Podinsp. Michał Aleksandrowicz, podsumowując przedsięwzięcie, podkreślił jego strategiczną wagę, mówiąc:

„Projekt EU Ready jest fundamentem stabilnej, profesjonalnej i europejskiej przyszłości służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Ukrainy. Pokazuje, że Polska nie tylko wspiera Ukrainę w wymiarze deklaratywnym, ale realnie wzmacnia jej potencjał instytucjonalny, operacyjny i strategiczny.”

Słowa te spotkały się z jednoznaczną aprobatą uczestników, którzy podkreślili, że projekt stał się symbolem solidarności, partnerstwa i wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo regionu.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.