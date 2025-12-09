36 kg marihuany ukryte w szpuli z kablem. CBŚP i KAS przechwyciły transport na A4 Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj Ponad 36 kilogramów marihuany o czarnorynkowej wartości przekraczającej 1,7 mln zł zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP oraz Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli ciężarówki na autostradzie A4. Narkotyki były ukryte w specjalnie przygotowanej skrytce wewnątrz przemysłowej szpuli z kablem. Kierowca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu uzyskali informację o możliwym przewozie narkotyków w samochodzie ciężarowym poruszającym się autostradą A4 z kierunku Niemiec. W okolicy Jędrzychowic zatrzymano do kontroli wytypowany pojazd wjeżdżający do Polski.

Kierowca okazał dokumenty potwierdzające przewóz szpuli z kablem. Szybko zwrócono jednak uwagę, że deklarowana przez niego trasa z Danii do Polski nie pokrywała się z typowymi szlakami transportowymi. Z tego powodu ciężarówkę skierowano do szczegółowej kontroli.

W przestrzeni ładunkowej funkcjonariusze zauważyli nieoryginalnie wykonany otwór w bębnie z kablem. Po wycięciu dodatkowych otworów kontrolnych pies służbowy przeszkolony do wykrywania narkotyków jednoznacznie wskazał na fragmenty szpuli, sugerując ukrycie w jej wnętrzu substancji zabronionych.

W środku znaleziono specjalnie skonstruowaną skrytkę, w której ukryto 35 foliowych worków z marihuaną o łącznej wadze ponad 36 kg. Narkotyki zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy.

Zatrzymany kierowca został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt.

Film/Foto: KAS/CBŚP