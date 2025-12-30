CBŚP rozbiło międzynarodową grupę produkującą marihuanę Data publikacji 30.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięciu obywateli Serbii i zlikwidowali dwie profesjonalne plantacje konopi innych niż włókniste. Zabezpieczono ponad pół tysiąca roślin oraz 55 kilogramów gotowego suszu. Sprawa ma charakter międzynarodowy.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji uzyskali informacje dotyczące międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej nielegalne uprawy konopi innych niż włókniste oraz wytwarzającej znaczne ilości marihuany. Proceder rozwijał się na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, gdzie członkowie grupy wynajmowali domy jednorodzinne, przystosowując je do pełni profesjonalnych plantacji.

Pod osłoną niepozornych posesji prowadzono intensywną uprawę konopi. Rośliny, po osiągnięciu odpowiedniej fazy kwitnienia, były zbierane, suszone i przygotowywane do wprowadzenia na rynek. Jak szacują policjanci, zabezpieczone ilości narkotyków mogły zasilić przestępczy obrót o znaczną wartość, a następnie trafić do odbiorców.

Działania CBŚP przeprowadzono jednocześnie w kilku lokalizacjach: w Gorzowie Wlkp., jednej z miejscowości powiatu gorzowskiego i w Szczecinie. Podczas akcji zatrzymano pięciu obywateli Serbii w wieku od 24 do 34 lat. Wśród nich znajdował się mężczyzna poszukiwany czerwoną notą Interpolu przez serbskie organy ścigania.

Funkcjonariusze zlikwidowali dwie wyposażone w specjalistyczny sprzęt plantacje, zabezpieczając 510 roślin konopi w końcowej fazie wzrostu oraz blisko 55 kilogramów gotowego suszu marihuany. Zabezpieczono również fałszywe dokumenty tożsamości, którymi posługiwali się członkowie grupy, aby ukryć swoją prawdziwą tożsamość oraz utrudnić działania organów ścigania.

Zatrzymanych przekazano do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., na wniosek prokuratora, zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Warto przypomnieć, że marihuana – mimo powszechnie bagatelizowanych opinii – wywołuje poważne skutki zdrowotne. Regularne jej zażywanie może prowadzić do zaburzeń pamięci, problemów z koncentracją, obniżenia motywacji, a także zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, w tym stanów lękowych i psychoz. Narkotyki, niezależnie od ich rodzaju, niosą realne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Nie istnieją „bezpieczne narkotyki”. Marihuana jest substancją psychoaktywną, która – tak jak inne narkotyki – stanowi poważne zagrożenie dla użytkownika i jego otoczenia.