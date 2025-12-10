CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom. Skuteczna operacja służb zakończona sukcesem
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, przeprowadzili szeroko zakrojoną operację, która doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym legalizowaniem pobytu cudzoziemców na terytorium Polski i państw Unii Europejskiej.
W wyniku intensywnych działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Placówki Straży Granicznej Warszawa–Modlin Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, ustalono, że grupa działała w latach 2020–2024, posługując się fałszywymi dokumentami, w tym fikcyjnymi oświadczeniami o powierzeniu pracy oraz deklaracjami nieistniejącego miejsca pobytu cudzoziemców. Wprowadzając w błąd właściwe organy administracji, przestępcy wyłudzali dla nich polskie tytuły pobytowe. Z nielegalnego procederu mogło skorzystać nawet 1 500 obywateli m.in. Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji i Turcji. Za każdą „usługę” pobierano opłaty sięgające od 3 do 5 tys. zł.
Dzięki współpracy międzynarodowej prowadzonej za pośrednictwem Europolu ustalono, że co najmniej 20 cudzoziemców, którym zalegalizowano pobyt w Polsce, dopuściło się następnie przestępstw na terenie innych państw UE, często działając w strukturach tamtejszych grup przestępczych.
Operacja objęła województwa mazowieckie, łódzkie i dolnośląskie. W działaniach brało udział ponad 160 funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. W efekcie zatrzymano 24 osoby – obywateli Ukrainy, Polski, Białorusi, Uzbekistanu, Pakistanu i Filipin, w tym dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie grupą – 52-letniego obywatela RP oraz 39-letniego obywatela Ukrainy.
Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli telefony, laptopy, pieczątki, obszerną dokumentację, a także środki finansowe w różnych walutach o wartości ponad 40 tys. zł oraz samochód osobowy warty około 120 tys. zł – zabezpieczone na poczet przyszłych kar i środków karnych. W trakcie działań wsparcia udzielili również funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Krajowej Administracji Skarbowej, co umożliwiło przeprowadzenie skoordynowanych i kompleksowych działań.
W Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w tym dwóm osobom kierowania tą grupą, ułatwiania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom, fałszowania dokumentów oraz składania fałszywych zeznań. Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych, a wobec pozostałych – m.in. dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.
Legalizacja wbrew przepisom pobytu cudzoziemców naraża państwo na poważne straty finansowe, osłabia system kontroli migracji, sprzyja działalności transgranicznych grup przestępczych oraz generuje zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej.