CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom. Skuteczna operacja służb zakończona sukcesem Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, przeprowadzili szeroko zakrojoną operację, która doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym legalizowaniem pobytu cudzoziemców na terytorium Polski i państw Unii Europejskiej.

W wyniku intensywnych działań funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Placówki Straży Granicznej Warszawa–Modlin Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, ustalono, że grupa działała w latach 2020–2024, posługując się fałszywymi dokumentami, w tym fikcyjnymi oświadczeniami o powierzeniu pracy oraz deklaracjami nieistniejącego miejsca pobytu cudzoziemców. Wprowadzając w błąd właściwe organy administracji, przestępcy wyłudzali dla nich polskie tytuły pobytowe. Z nielegalnego procederu mogło skorzystać nawet 1 500 obywateli m.in. Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji i Turcji. Za każdą „usługę” pobierano opłaty sięgające od 3 do 5 tys. zł.

Dzięki współpracy międzynarodowej prowadzonej za pośrednictwem Europolu ustalono, że co najmniej 20 cudzoziemców, którym zalegalizowano pobyt w Polsce, dopuściło się następnie przestępstw na terenie innych państw UE, często działając w strukturach tamtejszych grup przestępczych.

Operacja objęła województwa mazowieckie, łódzkie i dolnośląskie. W działaniach brało udział ponad 160 funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. W efekcie zatrzymano 24 osoby – obywateli Ukrainy, Polski, Białorusi, Uzbekistanu, Pakistanu i Filipin, w tym dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie grupą – 52-letniego obywatela RP oraz 39-letniego obywatela Ukrainy.

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli telefony, laptopy, pieczątki, obszerną dokumentację, a także środki finansowe w różnych walutach o wartości ponad 40 tys. zł oraz samochód osobowy warty około 120 tys. zł – zabezpieczone na poczet przyszłych kar i środków karnych. W trakcie działań wsparcia udzielili również funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Krajowej Administracji Skarbowej, co umożliwiło przeprowadzenie skoordynowanych i kompleksowych działań.

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w tym dwóm osobom kierowania tą grupą, ułatwiania pobytu cudzoziemcom wbrew przepisom, fałszowania dokumentów oraz składania fałszywych zeznań. Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych, a wobec pozostałych – m.in. dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

Legalizacja wbrew przepisom pobytu cudzoziemców naraża państwo na poważne straty finansowe, osłabia system kontroli migracji, sprzyja działalności transgranicznych grup przestępczych oraz generuje zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej.