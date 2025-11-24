Kolejny cios w gangi powiązane ze środowiskiem pseudokibiców – 14 osób zatrzymanych przez służby Data publikacji 24.11.2025 Powrót Drukuj W szeroko zakrojonej, skoordynowanej operacji służby mundurowe przeprowadziły zdecydowane uderzenie w zorganizowane struktury przestępcze działające w środowisku pseudokibiców. Zatrzymano 14 osób podejrzanych m.in. o przemyt narkotyków, brutalne pobicia i pranie pieniędzy. To kolejny etap konsekwentnej ofensywy wymierzonej w gangi operujące na terenie kraju.

W ramach akcji przeprowadzonej pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz z Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego przeprowadzili kolejną operację wymierzoną w przestępcze struktury powiązane ze skrajnymi grupami pseudokibiców. Działania wpisują się w pracę specjalnej grupy powołanej przez Komendanta Głównego Policji, której celem jest systemowe zwalczanie gangów w całej Polsce.

Dynamiczne czynności realizowano równocześnie na terenie województwa małopolskiego i mazowieckiego. W działaniach uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy różnych służb, którzy równolegle zatrzymywali osoby podejrzewane o udział w brutalnych grupach przestępczych.

W wyniku operacji zatrzymano 14 osób. Zarzuty obejmują m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyt i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków, pobicia z użyciem niebezpiecznych narzędzi oraz pranie pieniędzy. Ustalenia śledczych wskazują, że podejrzani w latach 2015–2022 przemycili do Polski około 350 kg marihuany, kokainy, mefedronu i metamfetaminy o łącznej wartości ponad 5,5 mln zł.

Zarzuty dotyczą także brutalnych ataków na członków konkurencyjnych grup przestępczych. W jednym z najpoważniejszych zdarzeń – do którego doszło w 2017 roku na autostradzie A4 Kraków–Katowice – sprawcy mieli doprowadzić do dachowania samochodu przeciwników, a następnie zaatakować ich maczetami i mieczami samurajskimi, powodując obrażenia zagrażające życiu.

Podczas realizacji zabezpieczono znaczne ilości marihuany i mefedronu. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zastosował wobec 9 podejrzanych trzymiesięczny tymczasowy areszt.

Jest to jedno z największych uderzeń w środowisko pseudokibiców w ostatnich latach. Łącznie w sprawie zatrzymano już ponad 50 osób. O jednej z poprzednich realizacji pisaliśmy w komunikacie: „Marihuana i hiszpańskie wino — akcja CBŚP i KAOSG”.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a służby zapowiadają kontynuację działań, których celem jest całkowite rozbicie struktur odpowiedzialnych za przestępczość narkotykową, wymuszenia i inne poważne przestępstwa.



